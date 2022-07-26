Огородники рассказали, чем грозит теплая зима саду

Аномально теплая зима садоводов не радует. Не ясно чем грозят природные метаморфозы деревьям, многолетникам, землянике.

Вредители и болезни – главная беда садовых растений:

Грибковая инфекция и вредители, по мнению биологов, станут основной опасностью для растений после теплой, малоснежной зимы. В отсутствии морозов активизируются бактерии, грибки, насекомые – прямая угроза будущему урожаю.

При +3 ℃ грибная инфекция распространяется по тканям деревьев, находящихся в состоянии покоя.

Чтобы минимизировать потери урожая, после теплой зимы, потребуется провести комплекс мероприятий – до начала вегетации обработать кусты и деревья препаратами от вредителей сада, инфекций. Если этого не сделать, перезимовавшие вредители нанесут большой вред неокрепшим растениям.

Зимой почки на деревьях набухли:

Длительное потепление после холодов растения воспринимают как конец периода покоя, зимой на ветках появляются почки. Может зацвести ремонтантная малина. Последние годы с такой ситуацией сталкиваются садоводы разных регионов России.

При резком похолодании ожившие растения не смогут быстро вернуться в спящий режим. Вымерзание плодовых почек грозит снижением урожая до 50%. Если температура будет понижаться плавно – на протяжении 7−10 дней, то плодовые деревья успеют адаптироваться и большого вреда не будет.

Садовая земляника, обрезанная во второй половине августа, к зиме не успевает обрасти, поэтому страдает при отсутствии снега. Гряду нужно замульчировать торфом, забросать ветками, поверху накинуть нетканый материал.

Есть культуры, которые хуже других переносят аномально теплую зиму:

жимолость – снижается урожайность из-за повреждения плодовых почек, они быстро набухают при потеплении, могут распуститься при пониженных температурах, погибнуть при резком похолодании;

сирень – слабое цветение весной;

ранняя смородина – ягод меньше из-за повреждения плодовых почек.

Растения не погибнут, начнут цвести на 2 недели позднее положенного срока, за лето полностью восстановятся.

Теплая зима и многолетники:

На смену теплой погоде могут прийти холода, как это отразится на многолетниках, во многом зависит от садоводов.

Если укрытие лаванды, декоративной жимолости, гортензии, розы, глухое, не проветриваемое, то грунт не промерзает, это приводит к проблемам:

образуется конденсат;

влажность высокая;

растения выпревают.

В мульче из листьев при плюсовой температуре активно размножается грибок. Если погода аномально теплая, то их нужно убрать с многолетников. На случай резкого похолодания соорудить сухое укрытие.

В теплую погоду, многолетники, укрытые на зиму, необходимо проветривать, лучше для утепления использовать дышащие материалы: агроволокно, мешковину, лапник. При плюсовой температуре обработать цветник медным купоросом. При опрыскивании погибнет 70% зимующих насекомых, личинок, возбудители грибковых болезней.

Чем опасна теплая зима без снега:

От отсутствия снега страдают культуры с высоким залегание корней, нерайонированные сорта – подмерзает корневая система. В группу риска входят саженцы плодовых деревьев, многолетников, высаженных в сад осенью.

Минимизируют вред стандартные мероприятия: осенние подкормки фосфорно-калийными удобрениями, влагозарядковый полив, мульчирование приствольных кругов, клумб.