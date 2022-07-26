Огородники рассказали, от каких огородных правил следует отказаться

Дачная жизнь меняется в лучшую сторону. Работать на огороде становится легче, потому что появляются удобные приспособления, эффективные препараты для борьбы с насекомыми, болезнями растений.

Компостер против компостной ямы:

Многие по старинке копают под компост ямы где-нибудь на краю огорода, сваливают туда пищевые отходы, опавшие листья, скошенную траву. Органика без доступа кислорода долго перепревает, на созревание компоста уходит несколько лет. Вынимать готовое удобрение из ямы тяжело.

Пора отказаться от компостной ямы и перейти на компостер. Приобрести модель заводского производства или потратить время и соорудить компостный ящик своими руками из пиломатериала. Конструкция позволяет вынимать нижний слой созревшего органического удобрения, не вороша свежие отходы, наваленные сверху.

Ускоряют созревание компоста препараты: Байкал Эм-1, Компостелло, Гуми-Оми Компостин.

Продвинутые дачники давно оценили плюсы садового гаджета, устанавливают на огороде не один, а минимум 2 компостера. Рядом сажают куст бузины, чтобы мыши и крысы не заводились.

Самоделки и заводские изделия не портят ландшафт, компост зреет быстро, потому что воздух проникает через отверстия в стенах, органическую массу регулярно увлажняют.

Чтобы получить качественное органическое удобрение, в компост не кладут:

помидорную и картофельную ботву;

сорняки с семенами;

порей с корнями;

больные растения.

Если на даче есть баня, которую топят дровами, то зола идет на компост, летом в него добавляют мочевину и суперфосфат.

Не нужно выбрасывать опавшие яблоки:

Яблони часть незрелых плодов сбрасывают, опавшие яблоки не нужно выбрасывать, им легко найти применение. Если на даче есть хвойники, то падалицу можно использовать как удобрение, высыпая плоды в приствольный круг. Второй вариант – грядка для кабачков. Осенью ее сделать, а весной засеять.

Делать гряду не сложно, алгоритм простой:

толстый слой яблок;

тонкий слой земли;

зола или гашеная известь;

повторять несколько раз, сверху насыпать слой плодородной почвы толщиной 25 см.

Весной гряду закрыть черной пленкой, когда земля прогреется, прорезать отверстия для лунок и посадить семена или рассаду кабачков. Урожай получится отличный, высокая грядка прослужит 2 года, потом она превратится в рассыпчатый компост.

Не нужно жечь ветки и ботву:

Жечь траву и ветки, стебли кукурузы, подсолнечника запрещено, но многие дачники продолжают дымить весной и осенью, сжигая отходы после санитарной, омолаживающей обрезки. Кучи прутьев по углам огорода не будут портить ландшафт, если купить удобный и относительно недорогой гаджет – измельчитель древесины.

Выбирая модель, нужно обращать внимание на тип режущего инструмента, одни рассчитаны на измельчение мягкого растительного сырья, другие для рубки древесины (сучьев, веток). Крупные фракции можно использовать в качестве мульчи, мелкие отправлять на компост. То, что получается от переработки большой кучи хвороста, помещается в 1−2 ведра.