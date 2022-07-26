Опытные хозяйки рассказали о пользе картофельных очисток для комнатных растений

Садоводы-огородники картофельную кожуру не выбрасывают, а используют как составляющую компоста и удобрений для огородных, садовых растений.

Полезные свойства картофельной кожуры:

Действие подкормок на основе картофельных очисток основано на богатом природном составе кожуры – в ней есть крахмал, глюкоза, аскорбиновая и органические кислоты, макро- и микроэлементы.

Благодаря глюкозе обеспечивается полноценная выработка белка, кислоты наряду с фосфором, фтором, калием, магнием, натрием влияют на всасывание углеводов, протекание обменных процессов, на состояние иммунной системы.

Плюсы удобрений на основе очисток:

дешевизна и простота приготовления;

питательные вещества долго сохраняются в почве;

натуральны и безвредны;

положительно влияют на развитие, рост, цветение;

подходят для любых видов комнатных растений;

улучшают аэрацию почвы;

можно использовать круглый год;

нет необходимости дозировать внесение.

Способы применения:

Кожуру картофеля можно применять в свежем, сушеном, замороженном виде и, что немаловажно, она не теряет своих полезных качеств при разных способах хранения. Если цветов не очень много, то нет необходимости хранить очистки, если же цветник большой, то свежих бывает недостаточно, поэтому их сушат, замораживают.

Перед использованием или подготовкой к сушке, заморозке кожуру хорошо промывают, отбраковав срезанную с пораженного клубня. Сушке подвергают на солнце или в духовке. Сырье для равномерной просушки необходимо регулярно переворачивать. Замораживают в пакете в морозильной камере, предварительно промокнув от влаги.

Высушенную кожуру можно хранить в сухом месте в пакете, мешочке, коробке, а можно измельчить ее в муку с помощью блендера, кофемолки и держать в закрытой емкости. Приготовленные отвары, настои хранят в холодильнике не более двух недель, используя для полива цветов, цветочной рассады.

Как использовать:

настой – свежую или сушеную кожуру от 5-7 картофелин положить в эмалированную посуду, залить кипятком (1 л), укутать, настаивать сутки (сушеную – 1,5-2 суток), поливать небольшими порциями 2 раза в месяц;

отвар – сушеную или свежую кожуру от 4-6 картофелин залить 1 л воды, двести до кипения, кипятить четверть часа, остудить, процедить, поливать 2 раза в месяц;

порошок из очисток – в небольших количествах подсыпать под корень перед поливом или прикапывать в горшок на небольшую глубину;

сушеная кожура – при выращивании орхидеи, драцены в измельченном виде использовать как укрытие субстрата;

кашица – залить кожуру, выдержать до полного размягчения около недели, затем приготовить из нее кашицу любым удобным способом, использовать в свежем виде, прикопав в горшок.

В предложенных вариантах используется только кожура, но полезные вещества из нее попадают в воду и при варке картофеля «в мундире», поэтому не выливайте отвар, а поливайте им цветы. Главное условие – воду не солить. Если отвар кажется густым, разведите чистой отстоянной водой.

Наверняка у кого-то из читателей есть собственный опыт применения картофельных очисток в качестве удобрений для комнатных цветов. Поделитесь им с нами – нам будет интересно.