Огородники рассказали, как использовать яичную скорлупу на огороде

Когда читаешь статьи в интернете о пользе и вреде кальция из яичной скорлупы для роста и развития растений, то невольно задумываешься.

Зачем дачники собирают яичную скорлупу:

Собирать яичную скорлупу не так-то просто. Если ее не помоешь и не просушишь, то хоть в пакете, хоть в банке она покроется плесенью и весной у нее будет одно применение – утилизация в мусорном баке.

Из статей в интернете становится понятно, что труды по мытью и сушке яичной скорлупы окупятся, «мусор» способен:

повысить плодородие почвы в саду, на дачном огороде;

его можно использовать как мульчу;

уменьшить кислотность почвы.

Наверное, не стоит сыпать это натуральное удобрение под все растения.

Пользу яичной скорлупы, как источник кальция, лучше на одной культуре, той что особенно любит этот минерал:

томаты;

цветная капуста;

картофель.

Карбонат кальция, которого в скорлупках 95%, при избытке его в почве, вредит кабачкам, клубнике, огурцам, гороху. Под эти культуры не нужно вносить удобрение, сделанное своими руками.

Подкормка томатов яичной скорлупой:

Скорлупа органическое вещество, значит она разлагается в грунте, служит питанием почвенным микроорганизмам, разрыхляет почву. Если ее измельчить и внести в лунки при посадке помидор, вреда точно не будет.

Способ проверен на практике многими дачниками, его часто используют владельцы теплиц. Натуральное удобрение не увеличивает урожайность в разы, но повышает его качество – служит профилактикой вершинной гнили.

Помидоры за сезон выносят из почвы большое количество кальция, он нужен для формирования плодов. Измельченные скорлупки, внесенные в лунки, пополняют его запасы, улучшают структуру почвы.

Если на пакете с семенами написано, что сорт не устойчив к вершинной гнили, а почва в огороде, теплице кислая, то помидоры можно поливать настоем яичной скорлупы. Рецепт его приготовления простой. Сырье засыпать в емкость, залить теплой водой.

Водой, в которой варились яйца, поливают рассаду, комнатные цветы.

Удобрение готово, когда жидкость помутнеет и начнет противно пахнуть. Этот момент наступит через 1−2 недели. Сильно концентрированный раствор, перед употреблением, разбавить отстоянной водой, лить под корень. Помидоры накануне полить. Если почва песчаная или глинистая, то такую подкормку можно проводить несколько раз за лето.

Точный рецепт настоя:

50 г скорлупок;

1 л кипятка.

Оптимальная концентрация рабочего раствора – 3 части воды, 1 часть настоя.

Скорлупа от яиц для рассады и комнатных цветов:

Комнатные цветоводы, если под рукой не оказалось керамзита, кладут на дно горшка скорлупки от яиц. Их особо не мельчат, потому что для дренирования нужны крупные фракции. К моменту пересадки растения в новый горшок скорлупки истончатся, перепреют.

Огородники скорлупки среднего размера кладут в стаканчики для рассады. Если тара прозрачная, то хорошо видно, как комфортно корневой системе перцев, помидор, когда почва внизу рыхлая, не слежавшаяся.

К моменту пересадки в грунт, корни мощные, полностью оплетают скорлупки. Рассада, высаженная в огород, теплицу, не болеет, быстро адаптируется на новом месте.