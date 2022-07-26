Медведева рассказала об эротической фотосессии для Maxim

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева решила сняться в откровенной фотосессии для известного журнала Maxim. Знаменитость поделилась деталями съёмок.

Чемпионка мира по фигуному катанию Евгения Медведева поведала о том, что снялась в эротической фотосессии для журнала Maxim.

Евгения Армановна Медведева - российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира. Двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы.

Таким образом спортсменка хотела обратить на себя внимание как на прекрасную и эффектную девушку.

Мы подумали, что мне уже не 15, все законно, можем себе позволить. Девочка вроде как симпатичная, в форме. Почему нет? Хотелось уже заявить о себе, что я не всегда буду в фигурно-катальных платьишках и что я не всегда с ног до головы буду в длиннющих юбках ходить. Я тоже красивая и эффектная девушка, которую позвали на обложку Maxim.

Ранее Евгения рассказывала, как расстаётся с деньгами и как относится к кровно заработанным средствам.

Деньги - это возможности. У меня есть и доходы, и расходы. Значительные доходы. Их надо сберегать и инвестировать.

Медведева сообщила, что ей нравится тратить деньги на впечатления. Спортсменка предпочитает "куда-то слетать или сходить".

Знаменитость без излишней скромности выкладывает в сеть пикантные снимки. Недавно фигуристка, облачённая в вечерний наряд с глубоким декольте, посетила один из московских ресторанов.