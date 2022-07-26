Огородники рассказали, как удобрять рассаду чаем и кофе
Спитой кофе, чай принято выбрасывать, но это в корне неверно. Жмых из чайных листьев, кофейной гущи содержит микро- макроэлементы, которые нужны для роста и развития рассады овощных и декоративных культур.
Как использовать спитую заварку при выращивании рассады:
Использовать спитую заварку в огороде мало эффективно. Можно представить сколько зимой нужно выпить чая, чтобы весной-летом получить ощутимый результат. А вот при выращивании рассады этот вид отходов пригодится.
Высушенные листья использовать в качестве дренажа при посадке рассады томатов, перцев, баклажанов:
спитую заварку смешать с небольшим количеством древесной золы;
смесь насыпать на дно посадочных стаканчиков толщиной 7−10 мм.
Органика будет медленно разлагаться, отдавая в почвенный раствор полезные минералы – магний, железо, марганец, калий. Зола усилит концентрацию полезных веществ, активизирует работу полезной почвенной микрофлоры, не даст размножаться вредным микроорганизмам.
Вариант второй – проращивание семян в чайных пакетиках:
Использованные пакетики с заваркой можно использовать для проращивания семян овощных и декоративных культур.
Этот вариант максимально комфортен овощам, которые не любят пикировку:
баклажаны;
перец болгарский.
Доза микроэлементов в спитой заварке небольшая, поэтому развитие растений не пострадает от избытка какого-либо микроэлемента.
Как используют использованные пакетики от чая:
обрезают верхнюю часть;
при желании, добавляют в заварку немного универсального грунта или песка;
увлажняют;
кладут семечко;
пакетики ставят в прозрачный пластиковый контейнер с крышкой;
увлажняют и проветривают по мере необходимости.
После появления у всходов 2 настоящих листочков, сеянцы вместе с пакетиками рассаживают по отдельным стаканчикам. Бумага не мешает развитию корневой системы, со временем растворяется.
Как использовать спитой кофе при выращивании рассады:
Спитое кофе, это органическое вещество, поэтому со временем разлагается. Если его добавить в грунт для рассады, он будет его разрыхлять и насыщать микроэлементами. У кофейной гущи уровень pH нейтральный, поэтому она подходит для выращивания рассады любых культур.
Вносить спитое кофе в сухом виде в стаканчики с рассадой не стоит:
после полива на поверхности образуется корка, которая препятствует проникновению воздуха к корням;
во влажном жмыхе размножаются грибки – главные виновники болезней цветочных, овощных культур.
За 30 дней можно сделать из спитого кофе питательный грунт для цветочной рассады. В плотный пакет для мусора насыпать 5 частей кофейной гущи, 2 части измельченной соломы, 3 части опавшей листвы.
Из спитого кофе лучше делать жидкие подкормки:
жмых сушить;
хранить в стеклянной таре;
когда нужно подкормить рассаду, кофейную гущу залить водой, настоять, полить растения.
Натуральное удобрение, приготовленное своими руками из кофейной гущи, не содержит критических доз макро- микроэлементов, поэтому не может навредить молодым сеянцам. При этом, рассада получает необходимое питание, хорошо развивается.
Высушенные фильтры с кофейной гущей, не нужно выбрасывать. Их можно использовать как дренаж – класть на дно горшка, при пересадке цветочной, овощной рассады.
Опубликовано: Ангелина Крент
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