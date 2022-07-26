Огородники рассказали, как удобрять рассаду чаем и кофе

Спитой кофе, чай принято выбрасывать, но это в корне неверно. Жмых из чайных листьев, кофейной гущи содержит микро- макроэлементы, которые нужны для роста и развития рассады овощных и декоративных культур.

Как использовать спитую заварку при выращивании рассады:

Использовать спитую заварку в огороде мало эффективно. Можно представить сколько зимой нужно выпить чая, чтобы весной-летом получить ощутимый результат. А вот при выращивании рассады этот вид отходов пригодится.

Высушенные листья использовать в качестве дренажа при посадке рассады томатов, перцев, баклажанов:

спитую заварку смешать с небольшим количеством древесной золы;

смесь насыпать на дно посадочных стаканчиков толщиной 7−10 мм.

Органика будет медленно разлагаться, отдавая в почвенный раствор полезные минералы – магний, железо, марганец, калий. Зола усилит концентрацию полезных веществ, активизирует работу полезной почвенной микрофлоры, не даст размножаться вредным микроорганизмам.

Вариант второй – проращивание семян в чайных пакетиках:

Использованные пакетики с заваркой можно использовать для проращивания семян овощных и декоративных культур.

Этот вариант максимально комфортен овощам, которые не любят пикировку:

баклажаны;

перец болгарский.

Доза микроэлементов в спитой заварке небольшая, поэтому развитие растений не пострадает от избытка какого-либо микроэлемента.

Как используют использованные пакетики от чая:

обрезают верхнюю часть;

при желании, добавляют в заварку немного универсального грунта или песка;

увлажняют;

кладут семечко;

пакетики ставят в прозрачный пластиковый контейнер с крышкой;

увлажняют и проветривают по мере необходимости.

После появления у всходов 2 настоящих листочков, сеянцы вместе с пакетиками рассаживают по отдельным стаканчикам. Бумага не мешает развитию корневой системы, со временем растворяется.

Как использовать спитой кофе при выращивании рассады:

Спитое кофе, это органическое вещество, поэтому со временем разлагается. Если его добавить в грунт для рассады, он будет его разрыхлять и насыщать микроэлементами. У кофейной гущи уровень pH нейтральный, поэтому она подходит для выращивания рассады любых культур.

Вносить спитое кофе в сухом виде в стаканчики с рассадой не стоит:

после полива на поверхности образуется корка, которая препятствует проникновению воздуха к корням;

во влажном жмыхе размножаются грибки – главные виновники болезней цветочных, овощных культур.

За 30 дней можно сделать из спитого кофе питательный грунт для цветочной рассады. В плотный пакет для мусора насыпать 5 частей кофейной гущи, 2 части измельченной соломы, 3 части опавшей листвы.

Из спитого кофе лучше делать жидкие подкормки:

жмых сушить;

хранить в стеклянной таре;

когда нужно подкормить рассаду, кофейную гущу залить водой, настоять, полить растения.

Натуральное удобрение, приготовленное своими руками из кофейной гущи, не содержит критических доз макро- микроэлементов, поэтому не может навредить молодым сеянцам. При этом, рассада получает необходимое питание, хорошо развивается.

Высушенные фильтры с кофейной гущей, не нужно выбрасывать. Их можно использовать как дренаж – класть на дно горшка, при пересадке цветочной, овощной рассады.