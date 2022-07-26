Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Углегорской ТЭС в Светлодарске

Помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселёв сообщил о взятии под контроль Углегорской теплоэлектростанции в городе Светлодарск ДНР.

Во вторник, 26 июля 2022 года, помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв в своём Telegram-канале сообщил подписчикам, что Углегорская тепловая станция в Светлодарске перешла под контроль союзных войск России и республик Донбасса.

Киселёв отметил, что контроль над зданием объекта энергетической инфраструктуры ДНР был возвращён из-за отступления боевиков ВСУ из Светлодарска и его окрестностей, который был вызван их страхом попасть в окружение российских военнослужащих.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

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