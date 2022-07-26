Огородники рассказали, как правильно заготавливать картофельную ботву

Картофель, как и любое растение, во время поста накапливает полезные питательные вещества и удобрения в стеблях и ботве.

Использование ботвы после уборки картофеля:

Осенняя уборка ботвы картофеля для многих становится настоящей проблемой, которая требуется решения. Целесообразно использовать зеленые остатки с пользой для огорода. Существует несколько популярных способов.

Компостирование:

Такой вариант наиболее трудоемкий и сложный. Полученной удобрение станет безопасным для растений не ранее чем через 3 года. Только за это время пропадет грибок, который провоцирует развитие фитофтороза.

Правила заготовления компоста из картофельной ботвы.

Косят остатки растений еще зелеными.

Разводят в 10 л воды 2-3 ст. л. медного купороса.

Каждый слой ботвы обрабатывают полученным составом. Это мероприятие поможет уничтожить патогенный бактерии, что в последствии могут нанести вред урожаю.

Когда компостная яма будет заполнена, засыпают ее сухими листьями и опилками.

Сжигание:

Наиболее быстрым и эффективным способом заготовки зеленых остатков растений – сжигание. Лишняя ненужная зелень будет удалена, а пепел используют затем в качестве органического удобрения. В нем содержится много полезного для растений калия и фосфора.

К моменту сжигания растительность собирают в кучи и хорошо просушивают вдали от огорода, чтобы костер не нанес вреда.

Нельзя использовать в качестве удобрения пораженную фитофторозом ботву. Проверить можно по клубням. Их разрезают на пополам, если на мякоти заметны желто-серые разводы, то растение поражено, в том числе и зеленая часть.

Укладка под деревья:

Ботву эффективно использовать для защиты фруктовых деревьев и кустарников в холодный зимний период. Зеленые остатки картофеля складывают толстым слоев по кругу около ствола, создавая своеобразный купол. Он защитит корневую систему от морозов.

Так как совместных заболеваний у картофеля и фруктовых деревьев нет, то в процессе перегнивания растения будут получать питательные вещества, что располагаются в ботве. Удобрение начнет действовать сразу же. Еще одно достоинство такого укрытия, что оно предотвращает рост сорняков и отпугивает многих вредителей.

Защита от вредителей:

В ботве картофеля в большом количестве содержатся различные ядовитые вещества, в том числе и соланин.

Вытяжку из зеленой части культуры можно использовать для отпугивания многих насекомых:

паутинный клещ;

тля;

моль;

блошки;

гусеницы;

капустная белянка;

совка.

Для приготовления раствора на 5 л воды потребуется 650 г зеленой ботвы (или 450 г сухого материала). В теплом месте настаивают массу, а затем обрабатывают культуры. Использую средство от 3 до 10 дней подряд, важно, чтобы не было дождя.

Чтобы средство надежнее закрепилось на листве в готовый состав добавляют немного стружки хозяйственного мыла.

Можно сделать вывод, что ненужные остатки растений являются очень полезными и могут всегда пригодиться на огороде, решая ряд дополнительных задач в конце сезона. Чтобы не нанести вреда своему огороду соблюдают простые правила.