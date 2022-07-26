Огородники рассказали, как правильно заготавливать картофельную ботву
Картофель, как и любое растение, во время поста накапливает полезные питательные вещества и удобрения в стеблях и ботве.
Использование ботвы после уборки картофеля:
Осенняя уборка ботвы картофеля для многих становится настоящей проблемой, которая требуется решения. Целесообразно использовать зеленые остатки с пользой для огорода. Существует несколько популярных способов.
Компостирование:
Такой вариант наиболее трудоемкий и сложный. Полученной удобрение станет безопасным для растений не ранее чем через 3 года. Только за это время пропадет грибок, который провоцирует развитие фитофтороза.
Правила заготовления компоста из картофельной ботвы.
Косят остатки растений еще зелеными.
Разводят в 10 л воды 2-3 ст. л. медного купороса.
Каждый слой ботвы обрабатывают полученным составом. Это мероприятие поможет уничтожить патогенный бактерии, что в последствии могут нанести вред урожаю.
Когда компостная яма будет заполнена, засыпают ее сухими листьями и опилками.
Сжигание:
Наиболее быстрым и эффективным способом заготовки зеленых остатков растений – сжигание. Лишняя ненужная зелень будет удалена, а пепел используют затем в качестве органического удобрения. В нем содержится много полезного для растений калия и фосфора.
К моменту сжигания растительность собирают в кучи и хорошо просушивают вдали от огорода, чтобы костер не нанес вреда.
Нельзя использовать в качестве удобрения пораженную фитофторозом ботву. Проверить можно по клубням. Их разрезают на пополам, если на мякоти заметны желто-серые разводы, то растение поражено, в том числе и зеленая часть.
Укладка под деревья:
Ботву эффективно использовать для защиты фруктовых деревьев и кустарников в холодный зимний период. Зеленые остатки картофеля складывают толстым слоев по кругу около ствола, создавая своеобразный купол. Он защитит корневую систему от морозов.
Так как совместных заболеваний у картофеля и фруктовых деревьев нет, то в процессе перегнивания растения будут получать питательные вещества, что располагаются в ботве. Удобрение начнет действовать сразу же. Еще одно достоинство такого укрытия, что оно предотвращает рост сорняков и отпугивает многих вредителей.
Защита от вредителей:
В ботве картофеля в большом количестве содержатся различные ядовитые вещества, в том числе и соланин.
Вытяжку из зеленой части культуры можно использовать для отпугивания многих насекомых:
паутинный клещ;
тля;
моль;
блошки;
гусеницы;
капустная белянка;
совка.
Для приготовления раствора на 5 л воды потребуется 650 г зеленой ботвы (или 450 г сухого материала). В теплом месте настаивают массу, а затем обрабатывают культуры. Использую средство от 3 до 10 дней подряд, важно, чтобы не было дождя.
Чтобы средство надежнее закрепилось на листве в готовый состав добавляют немного стружки хозяйственного мыла.
Можно сделать вывод, что ненужные остатки растений являются очень полезными и могут всегда пригодиться на огороде, решая ряд дополнительных задач в конце сезона. Чтобы не нанести вреда своему огороду соблюдают простые правила.
Опубликовано: Ангелина Крент
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