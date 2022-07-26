Огородники рассказали о самых популярных мифах об укрытии растений на зиму

Укрытие растений на зиму некоторыми огородниками рассматривается как лучший вариант их защиты.

Мифы о материалах:

Первое распространенное заблуждение: лучше всего использовать то, что дает природа. А именно ворох опавшей листвы, лапник из елового леса и срезанные по осени ветви с листвой.

Особенно большие надежды возлагают на россыпь иголок, видимо, ассоциируя такой материал со снежной зимой. Но это неверно. Действительно, все эти материалы создают теплую воздушную прослойку и уменьшают воздействие ветра, но они не обладают достаточными теплоизоляционными свойствами.

Поэтому лучше использовать их как дополнение к более надежным материалам.

Свежие хвойные ветви и иглы будут выделять эфирные масла, отпугивающие вредителей. А в листве, наоборот, скорее всего поселятся мыши.

Второй миф: нетканые материалы универсальны и защищают от всего. На самом деле разработаны они изначально были для регионов с умеренно холодной и малоснежной зимой, где главная задача – защитить почву в период без снега.

При этом промерзание грунта все равно происходит, особенно ближе к весне, когда есть резкие перепады температур. Под геотканью может образоваться настоящая корка льда, которая погубит даже самое крепкое взрослое растение.

Третий миф: хорошие материалы полностью заменяют естественное снежное укрытие. Это не так, ведь каждый из них имеет свои ограничения в применении и свои недостатки. Когда наконец выпадет достаточное количество снега, стоит заняться нагребанием сугробов повыше у корней растений, нуждающихся в защите.

Мифы о растениях:

Четвертый миф: укрытие на зиму всем культурам пойдет на пользу. На самом же деле существует целый ряд сортов и видов растений, которые ранней весной страдают от выпревания и загнивания.

При этом холода им не страшны из-за глубокого залегания корневой системы. Укрывать каждое насаждение – неправильно. Лучше тщательно изучить характеристики имеющихся сортов.

Более того, слишком тщательное укрытие может привести к раннему началу вегетативного периода из-за несвоевременного пробуждения и начала сокодвижения. Последующие заморозки, которые неизбежны весной, уже наверняка погубят большую часть урожая.

Пятый миф: низкорослые культуры лучше всего перезимуют под укрытием из земли. Вообще землю, особенно смешанную с рыхлой мульчей, также ошибочно считают универсальным защитным материалом.

На самом деле окучивание может привести к более быстрому промерзанию, особенно если влажность воздуха будет большой, а снежный покров недостаточным. Укрытие землей, перегноем, смесями с органическим удобрением, называют «сырым» или «мокрым» способом.

И не рекомендуют использовать в чистом виде. То есть над таким растением нужно создать еще и «сухой» шалаш из досок или веток.

В целом к мифам об укрытии растений на зиму можно отнести абсолютно любое утверждение о том, что какой-то метод является универсальным, гарантирующим успешную зимовку. Нельзя забывать и о том, что защита от заморозков тем эффективнее, чем больше слоев она имеет.

Распространенные мифы об укрытии растений на зиму прочно укоренились в традиционных методах садоводства и огородничества. Иногда даже неправильное использование современных материалов может принести больше вреда. Но и рассчитывать только на снежную зиму не стоит.