Огородники рассказали, почему после выкопки чеснок может гнить

В городской квартире озимый чеснок хорошо хранится до января-февраля, яровой до нового урожая. Тогда почему у некоторых дачников головки начинают гнить сразу после выкопки.

Почему озимый чеснок гниет после уборки:

У опытных огородников зимний чеснок не портится после выкопки. Эта проблема возникает у тех, кто только начал осваивать эту культуру, не понимает, когда нужно выкапывать головки, сколько их сушить, в каких условиях хранить.

Можно точно назвать 5 причин из-за которых чеснок портится:

головки выкопаны раньше времени, они не вызрели;

урожай не просушили и отправили на хранение;

урожай хранится неправильно, в помещении сыро;

чеснок болел на грядке, головки были инфицированы грибком;

головки неправильно подготовили к хранению.

Головки с признаками инфекции нужно отбраковать сразу после выкопки, пораженные зубчики утилизировать, здоровые хранить в холодильнике, пересыпав в пакет, банку, использовать для приготовления блюд, заготовок.

Срок уборки озимого чеснока больная тема. Он сильно зависит от погоды, сорта, его невозможно назвать заранее. Уже с конца июля нужно проверять состояние головок, выкапывать, когда листья начали желтеть, бульбочки, оставленные на семена, выпрямились, дольки покрылись 3 слоями шелухи.

Почему летний чеснок гниет после выкопки:

Если летом болезней и вредителей на грядке не было, то причина гниения – невызревшие головки.

Это случается в нескольких случаях:

сорт выбран неудачно − поздний сорт в регионе с холодным климатом;

зубчики посадили в землю поздно;

погода подвела.

У невызревших головок чешуя плотно прилипает к головкам, ее очень сложно отделить. Невызревший летний чеснок плохо хранится, его лучше замариновать, использовать для приготовления блюд.

Чеснок гниет зимой из-за болезней:

Через 2−3 месяца после уборки, портятся зубки, пораженные зеленой плесенью, сначала появляются желтые пятна, потом ткани становятся мягкими, покрываются голубоватым налетом плесени. Грибок, вызывающий болезнь активен в широком диапазоне температур от -5 до +35 ℃.

При высокой влажности, черная плесень губит урожай в первые дни после уборки. Через 2 месяца после выкопки гниют зубки, зараженные пенициллезом. Головка портится, начиная с донца. Появляются бурые водянистые пятна, потом становится коричневой мякоть зубчиков.

Гниют во время хранения зубки, зараженные фузариозом – розовеют, становятся мягкими и пораженные бактериозом. При бактериозе на наружной поверхности зубчиков образуются язвочки, внутренние чешуйки покрываются слизью.

Что делать:

Чтобы весь урожай не погиб от инфекции, чеснок нужно перебрать. Отобрать все подозрительные головки, здоровые зубки пустить в переработку: замариновать, высушить, пораженные экземпляры выбросить.

Чеснок без признаков заражения и повреждений хранить в стеклянных банках без крышки, картонных коробках, полотняных мешочках при температуре 1−5 ℃ и влажности воздуха не выше 70−75%. Головки раз в 2−3 недели осматривать, подозрительные доставать.

Чтобы избежать проблем в будущем, на следующий год не нужно использовать свои зубчики для посадки, лучше приобрести посадочный материал в магазине для садоводов. Зубки перед посадкой замочить в растворе марганцовки.

Грядку нужно разбить на новом месте, лучше там, где нынешним летом росли кабачки, огурцы, бобовые культуры. Севооборот – лучшая профилактика болезней. Почву перед посадкой обязательно обработать препаратом Фитоспорин-М, это средство убивает грибок.