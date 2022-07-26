Брюссель требует от Ryanair вернуть Франции 8,4 млн евро
Бюджетная авиакомпания воспользовалась государственной помощью, «несовместимой с правилами ЕС», постановила Европейская комиссия во вторник.
Европейская комиссия постановила во вторник, что бюджетная авиакомпания воспользовалась государственной помощью, «несовместимой с правилами ЕС», в отношении аэропорта Ла-Рошель в период с 2003 по 2010 год.
Таким образом, она призывает Францию взыскать свою неустойку с Ryanair в размере 8,4 миллиона евро.
Та же участь постигла британскую бюджетную компанию Jet2, которая должна будет вернуть Франции 81 тысячу евро незаконной государственной помощи.
Опубликовано: Тарас Медведев
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