Брюссель требует от Ryanair вернуть Франции 8,4 млн евро

Бюджетная авиакомпания воспользовалась государственной помощью, «несовместимой с правилами ЕС», постановила Европейская комиссия во вторник.

Европейская комиссия постановила во вторник, что бюджетная авиакомпания воспользовалась государственной помощью, «несовместимой с правилами ЕС», в отношении аэропорта Ла-Рошель в период с 2003 по 2010 год.

Таким образом, она призывает Францию взыскать свою неустойку с Ryanair в размере 8,4 миллиона евро.

Та же участь постигла британскую бюджетную компанию Jet2, которая должна будет вернуть Франции 81 тысячу евро незаконной государственной помощи.