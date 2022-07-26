Огородники рассказали о плюсах и минусах инфракрасных ламп в теплицах

Владельцу теплицы из поликарбоната необходимо иметь 2−3 инфракрасные лампы.

Плюсы инфракрасных обогревателей:

Бытовые устройства доступны по цене − 2300−7200 руб, для работы им достаточно 220 В. Крепить лампы ИК-обогрева не сложно можно справиться своими силами. В небольших теплицах приборы устанавливают на потолок на крепления из проволоки, кронштейны.

КПД ИК-обогревателей 35−70%.

Весной для быстрого прогрева почвы перед посадкой ИК обогреватели подвешивают на высоту 1 м, за 2−3 дня почва прогревается на большую глубину, лампы подымают выше. В стандартной теплице для дачи их фиксируют под потолком с учетом рекомендуемого расстояния.

В инструкции по эксплуатации указан минимальный зазор между корпусом и стеной (потолком).

Плюсы инфракрасных обогревателей:

прогревают почву и предметы, находящиеся в зоне освещения;

не сушат воздух, не сжигают кислород, поэтому легко поддерживать оптимальную для развития растений влажность воздуха;

оптимально распределяют тепло по все площади обогреваемой поверхности;

потребляют мало электроэнергии.

Конструкция ИК ламп простая, поэтому проблем во время эксплуатации не возникает. Наружная стенка надежно защищает нагревательный элемент. С помощью дополнительного оборудования (термостат, контроллер и термодатчики) можно своими руками сделать автоматическую систему обогрева.

Инфракрасные обогреватели могут работать круглые сутки, поддерживая оптимальную для овощных культур температуру. Они пожаробезопасны, потому что оборудованы системой защиты от перегрева. Есть дорогие модели ИК-ламп, которые оснащены таймером, термовыключателем, световой индикацией.

Минусы инфракрасных обогревателей:

Чтобы овощи зимой и ранней весной не замерзли, нужно подсчитать сколько нагревательных элементов потребуется для равномерного прогрева всей площади теплиц. Если ламп меньше нормы, почва прогревается неравномерно, растения плохо растут.

В дачных теплицах небольшой высоты нельзя использовать среднетемпературные (600−1000 ℃) и высокотемпературные (больше 1000 ℃) ИК-обогреватели, их излучение может вредить здоровью. В сооружениях малой площади безопасно использовать бытовое низкотемпературное оборудование (до 600 ℃), оно не такое мощное.

При выращивании высокорослых тепличных растений (огурцы, помидоры) могут возникать трудности:

листья закрывают почву, она не прогревается, климат в прикорневой зоне ухудшается, это замедляет рост растений, способствует размножению патогенов;

лампы висят под потолком, но расстояние до макушек и листьев растений ниже нормы, это способствует перегреву растений.

Чтобы повысить эффективность ИК-ламп, дачники используют для подогрева почвы пленочные ИК-обогреватели, их укладывают на глубину 40−50 см. Это приводит к дополнительным затратам на приобретение и монтаж оборудования, увеличивает расход электроэнергии.