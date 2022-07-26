Чистая прибыль McDonald's упала на 46% до 1,2 млрд долларов после закрытия сети в России и Уркаине

Хотя продажи во втором квартале выросли на 9,7%, товарооборот упал на 3%, в частности из-за закрытия ресторанов в России и Украине.

Сеть быстрого питания McDonald's продолжает привлекать клиентов, несмотря на рост цен на ее продукцию.

Однако прибыль снизилась из-за закрытия магазинов в России и Украине и роста затрат.

Продажи в тех же ресторанах, эталонной розничной торговли, выросли на 9,7% во втором квартале.

В Соединенных Штатах, крупнейшем рынке, они выросли на 3,7% благодаря повышению цен, а также рекламным предложениям в ресторанах и в Интернете.

Продажи также сильно выросли во Франции, Германии, Бразилии и Японии, но упали в Китае из-за строгих ограничений, введенных правительством после вспышки Covid-19.

Однако с учетом закрытия сети в России и Украине, а также влияния курсов валют оборот группы упал на 3% до 5,72 млрд долларов. Чистая прибыль McDonald's упала на 46% до 1,2 млрд долларов.