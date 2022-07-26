Чистая прибыль McDonald's упала на 46% до 1,2 млрд долларов после закрытия сети в России и Уркаине
Хотя продажи во втором квартале выросли на 9,7%, товарооборот упал на 3%, в частности из-за закрытия ресторанов в России и Украине.
Сеть быстрого питания McDonald's продолжает привлекать клиентов, несмотря на рост цен на ее продукцию.
Однако прибыль снизилась из-за закрытия магазинов в России и Украине и роста затрат.
Продажи в тех же ресторанах, эталонной розничной торговли, выросли на 9,7% во втором квартале.
В Соединенных Штатах, крупнейшем рынке, они выросли на 3,7% благодаря повышению цен, а также рекламным предложениям в ресторанах и в Интернете.
Продажи также сильно выросли во Франции, Германии, Бразилии и Японии, но упали в Китае из-за строгих ограничений, введенных правительством после вспышки Covid-19.
Однако с учетом закрытия сети в России и Украине, а также влияния курсов валют оборот группы упал на 3% до 5,72 млрд долларов. Чистая прибыль McDonald's упала на 46% до 1,2 млрд долларов.
Опубликовано: Тарас Медведев
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