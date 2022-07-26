Daily Mirror: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернётся на родину

Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен вернуться в страну после того, как покинул родину, уйдя в отставку на фоне протестов.

Вечером вторника зарубежная интернет-газета Daily Mirror сообщила, что бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намеревается вернуться в родную страну после того, как ушёл в отставку и экстренно улетел в Сингапур на частном самолёта, опасаясь расправы над собой во время массовых беспорядков, вызванных недовольством его правления.

Примечательно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса получил краткосрочную двухнедельную визу Сингапура, однако теперь она истекает, что может быть причиной его репатриации.