Daily Mirror: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернётся на родину
Бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намерен вернуться в страну после того, как покинул родину, уйдя в отставку на фоне протестов.
Вечером вторника зарубежная интернет-газета Daily Mirror сообщила, что бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса намеревается вернуться в родную страну после того, как ушёл в отставку и экстренно улетел в Сингапур на частном самолёта, опасаясь расправы над собой во время массовых беспорядков, вызванных недовольством его правления.
Примечательно, что президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса получил краткосрочную двухнедельную визу Сингапура, однако теперь она истекает, что может быть причиной его репатриации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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