Daily Mirror: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну
Интернет-версия газеты Daily Mirror сообщила, что бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернется в свое государство.
Издание Daily Mirror 26 июля опубликовало статью со словами представитель кабинета министров Шри-Ланки Бандула Гуневардена по поводу экс-президента Готабая Раджапакса.
По словам Бандула Гуневардена, отставной лидер вернется в государство из Сингапура.
Издание утверждает, что Сингапур дал бывшему президенту двухнедельную краткосрочную визу 14 июля, когда он прилетел с Мальдив.
28 июля срок визы должен истечь, а Раджапакса – покинуть Сингапур до этого срока.
Экс-президент покинул Шри-Ланку из-за волны массовых протестов, в ходе которых правительство было свергнуто.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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