Daily Mirror: экс-президент Шри-Ланки Раджапакса вернется в страну

Интернет-версия газеты Daily Mirror сообщила, что бывший президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса вернется в свое государство.

Издание Daily Mirror 26 июля опубликовало статью со словами представитель кабинета министров Шри-Ланки Бандула Гуневардена по поводу экс-президента Готабая Раджапакса.

По словам Бандула Гуневардена, отставной лидер вернется в государство из Сингапура.

Издание утверждает, что Сингапур дал бывшему президенту двухнедельную краткосрочную визу 14 июля, когда он прилетел с Мальдив.

28 июля срок визы должен истечь, а Раджапакса – покинуть Сингапур до этого срока.

Экс-президент покинул Шри-Ланку из-за волны массовых протестов, в ходе которых правительство было свергнуто.