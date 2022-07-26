Огородники рассказали, когда нужно начинать планирование посадок на огороде

Для настоящего опытного огородника и садовода сезон не заканчивается с приходом зимы.

Севооборот и соседство:

Сажать что-либо без плана совершенно неверно. Высеяв всего пару сортов, огородник существенно уменьшает количество вариантов планировок. И если не найдется удачного места для какой-либо культуры, шансы на богатый урожай будут потеряны.

Поэтому еще в декабре нужно начать планирование посадок с учетом:

условий каждого участка земли;

севооборота;

верного соседства.

Составляя такой план каждый год, легко отслеживать использование грунта на каждой грядке не только за последний сезон, но и в перспективе 5 и даже 10 лет. Не каждая культура нуждается в ежегодном перемещении, наоборот, некоторые буквально сами создают себе благоприятную почву.

Другие же должны «переезжать» постоянно. Но учесть это уже на месте при высадке практически невозможно. Если начать планировать еще зимой, будет достаточно времени для изменения схемы и поиска оптимального решения.

То же касается и соседства. Чтобы получить максимум от каждой сотки, необходимо помнить, какие культуры опасны друг для друга, а какие наоборот будут отпугивать вредителей. Также нельзя забывать о несовместимости разных сортов и гибридов с различным типом опыления.

Все это нужно учесть на схеме. Зимой будет время изучить информацию о современном типе посадок – совмещении культур на оной грядке. Это отличный способ сэкономить место на участке.

Подготовка к сезону:

Начинать подготовку нужно еще в декабре, поскольку первые работы с почвой требуется проводить уже в марте или апреле в зависимости от региона. Отдельные культуры требуют хорошо увлажненного грунта, который предстоит засыпать таящим снегом.

Для других придется заранее просушить площадку. Ранняя обработка от специфических вредителей позволит не бояться накопления вредных веществ в плодах. Но чтобы проводить такие работы, нужно иметь уже готовый план высадки.

То же касается и закупки семян, саженцев. Опытные огородники наверняка сталкивались с ситуацией острого дефицита самых популярных товаров. Если выращивать рассаду самостоятельно, можно отлично сэкономить.

Но проращивание начинается уже в конце февраля, а посадочный материал раскупают еще в январе. Поэтому список покупок составлять нужно именно в декабре, когда ажиотаж в магазинах еще не начался.

Любителям новых и необычных культур нужно также заранее делать заказы в питомниках и у иностранных поставщиков. Зимой они собирают заявки, планируют производство. А весной занимаются рассылкой уже готового материала.

Вероятность, что редкий сорт или новый гибрид будут доступны к заказу в марте, практически нулевая. На сезонных выездных ярмарках найти что-то необычное будет непросто, к тому же, придется переплатить.

Особенно важно с пользой провести зимние месяцы, если планируется создание теплиц, укрытий. Зимой можно купить материалы и готовые конструкции с большой скидкой. В весенний сезон предложения будут намного менее выгодными.

Декабрь – отличное время, чтобы позаботиться о будущем урожае. Важно спланировать посадки, заказать нужное количество семян, распределить работы по подготовке почвы на весенние дни. Делитесь своим опытом организации участка!