Дачники рассказали, какие вредители зимуют в мульче и как с ними бороться

Мульча на зиму — не только выполняет защитные функции, предохраняя корни растений от промерзания.

Улитки и слизни:

Нашествие слизней — беда для любой территории, а тем более огородов. Они вредят без исключения всей растительности, начиная от огородной и заканчивая декоративной. Причём ущерб наносят на разных стадиях — семена, рассада, взрослые экземпляры. Бороться с брюхоногими очень сложно. Единственный способ — механический.

Чтобы облегчить задачу, следует осмотреть мульчирующий материал, а также проинспектировать поленницы, теплицы и прочие укромные уголки, в которых могли бы стать укрытием для брюхоногих. Осень — период их размножения. Искать нужно не взрослых особей (эмаго), а яйцекладки. Их разрушение значительно снизит численность в будущем сезоне.

Жужелицы:

В среднем продолжительность жизненного цикла — 3-5 лет. Обитают они в трещинах фундаментов и стенах хозяйственных построек, часто заползают под камни. Зимуют, как правило, взрослые особи. Они опускаются в пахотный слой. А при мягкой зиме и большом слое мульчи, могут находиться в нём.

Начинать бороться с ними следует после отрождения личинок, поскольку те наносят наибольший урон, активно питаясь. Для защиты прибегают к инсектицидам разного спектра действия, в зависимости от культур на участке.

Среди жужелиц есть как фитофаги (питаются только растениями), так и энтомофаги (способны съедать себе подобных и более мелких особей).

Долгоносики:

Вредители наносят ущерб как в садах и огородах, так и на полях. Опасность для растительных культур представляют не только эмаго, но и их личинки. Съедают бутоны, цветки, зелёные побеги и почки, они могут нанести ощутимый урон урожаю, а также испортить палисадник.

Уходят на зимовку долгоносики в стадии эмаго. В ней определить их не составит труда.

Чтобы спасти урожай, нужно начинать бороться с вредителем пораньше. Когда температура воздуха некомфортна для вредителя, обрабатывают участок такими средствами:

раствором йода – чайная ложка йода на ведро воды;

инсектицидом — 3 таблетки Интра-вир на 10 л воды.

Перед обработкой приствольных кругов очищают их от старой мульчи, удаляют со стволов отслоившуюся кору.

Совки:

Вред наносят гусеницы этих ночных бабочек. Эмаго же, наоборот, даже помогают при опылении цветков, распускающихся ночью. Гусеницы озимой совки питаются семенами и молодыми проростками. Личинки капустной совки питаются листовыми пластинами, делая на них отверстия. При массовом заселении они атакуют свёклу, яблони и виноградники.

Чаще всего совки зимуют в стадии кокона. Некоторые их разновидности, например, совка-синеголовка и картофельная делают яйцекладки, которые и остаются зимовать. В отдельных регионах на зиму могут уходить и взрослые мотыльки.

Если в течение летнего сезона культуры на участке пострадали от совки, осенью обязательно осматривают мульчу и грунт под ней на наличие куколок и яйцекладок. При обнаружении укрывной материал меняют.

Пилильщики:

Многие виды — вредители плодовых деревьев и ягодников. Вишнёвый и крыжовниковый пилильщики питаются мягкими тканями листовых пластин. Черносмородиновый и грушевый — отдают предпочтение плодам. А сливовый — питается молодыми завязями. Основной вред наносят личинки насекомого, в то время как рацион эмаго представлен нектаром.

Зимуют пилильщики в стадии предкуколки и куколки в приствольных кругах деревьев и кустарников, на которых происходило питание эмаго. Поскольку ранней весной происходит окукливание, резко повышается численность вредителя, нужно внимательно осматривать мульчирующий слой на предмет их присутствия.

При выявлении мульчу снимают и уничтожают.

Для эффективной защиты огородных и садовых культур от вредителей следует регулярно обновлять мульчу на протяжении сезона, осматривать перед наступлением холодов. А с приходом весны территорию сначала от неё убирают, чтобы избавиться от зимующего в ней запаса вредоносных насекомых.