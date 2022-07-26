Огородники рассказали, как заготовить экологически чистые удобрения для огорода
С доисторических времен земледельцам было известно, что для получения хорошего урожая землю нужно удобрять.
Удобрения своими руками:
При жизни в саду вырабатывается привычка отправлять пищевые отходы не в мусорную яму, а в компостную кучу. Но и по возвращении в город рачительные овощеводы не торопятся отказываться от возможности подготовить для земли подкормку.
Очистки от овощей и фруктов, скорлупа от яиц, черствые хлебные корки — все это пригодится для использования в новом огородном сезоне.
Компостную яму лучше выкопать подальше от садового домика, чтобы не ощущать неприятного запаха. Удобрения экологически безопасны, но, пока созревают, выделяют метан.
Чистим картошку или лук, лакомимся фруктами — при этом остаются ценные отходы, содержащие полезные минеральные вещества. Собрав и сохранив их до весны, можно получить отличные удобрения, которые при внесении в почву помогут получить обильный урожай овощей и фруктов, чистых и безопасных для здоровья.
Картофельные очистки:
Кожуру можно собирать всю зиму. Способ хранения каждый выбирает по своему удобству. Их можно высушивать или замораживать. Весной запасы привозят на участок, вымачивают в воде в течение недели или чуть дольше, пока очистки не разойдутся в пюре.
Такой состав прекрасно подходит для подкормки рассады огурцов, кабачков, бахчевых культур, капусты и лука.
Если прикопать шкурки у корней кустов черной смородины, это значительно повысит их урожайность. Можно и просто использовать жидкость для прикорневого полива.
Картофель нельзя использовать для томатов и баклажанов из-за высокого риска передачи болезней, свойственных пасленовым культурам.
Корочки цитрусовых:
Они очень пригодятся при опрыскивании ягодных культур от тли и других насекомых-вредителей. Раствор можно приготовить загодя: 1 кг очистков прокручивают на мясорубке, закладывают в трехлитровую банку и заливают до верха водой.
Потом выдерживают в темном месте 5-6 дней, отжимают, процеживают, разливают по бутылкам и плотно закупоривают. Можно использовать высушенные корочки, тогда их надо предварительно замочить и измельчить.
Луковая шелуха:
Используя при поливе настой луковой шелухи, можно заменить микроудобрения. В луке содержится не только множество полезных для растений микроэлементов и биологически-активных веществ, но и фитонциды, отпугивающие вредителей.
Опытные огородники никогда не выкинут очистки лука. Они собирают его весь год, ведь луковая настойка может с успехом применяться и как подкормка, и как раствор для опрыскивания.
Яичная скорлупа:
Она на 90% состоит из карбоната кальцием, поэтому является ценным удобрением. Скорлупки споласкивают водой, высушивают и измельчают. В таком виде их очень удобно хранить, плотно утрамбовав в банку.
Измельченную скорлупу вносят под перцы, свеклу, бахчевые культуры. Крупные кусочки, заложенные в лунки при посадке картошки, уберегут растения от кротов. Также можно просто добавить яичную крошку в компостную кучу.
Хорошая хозяйка найдет применение любым пищевым отходам. Спитой чай и кофейная гуща, накопленная за зиму, могут добавляться в лунки при посадке гороха и фасоли. Настоем из ржаных корочек можно удобрять цветы.
А в приготовлении раствора для полива моркови пригодится черствый пшеничный хлеб. Все эти «заготовки» можно добавить и в компостную яму, где перегнивали растительные остатки: сучья, куски коры, сорняки, органика — навоз и птичий помет.
Используя продуктовые отходы и растительные компоненты можно получить богатый, экологически чистый урожай.
Опубликовано: Ангелина Крент
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