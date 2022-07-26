Опытные хозяйки рассказали, как вырастить томаты на подоконнике

Томатный кустик, который растет на подоконнике, уже не является экзотикой для современного человека.

Условия, которые нужно создать:

Чтобы получить вкусный урожай помидор прямо на подоконнике, важно соблюдать некоторые правила.

Правильный выбор сорта. Подойдут карликовые, низкорослые сорта. Такие кусты небольшого веса и прекрасно растут на подоконнике. Плоды у таких видов небольшого размера. Для выращивания на подоконнике подходят: Балконный красный, Бонсай микро, Пиноккио, Балконное чудо, Бонсай, Минибел, Флорида Петит.

Сроки посадки. Получить спелые томаты можно, как к Новому году, так и к 8 марта. В первом случае рассаду сажают в конце июля-начале августа, для получения овощей к Международному женскому дню – в конце ноября-начале декабря.

Выбор места. Помидорные грядки лучше всего располагать на солнечных южных окнах. Для роста культуре необходим световой день длительностью 13-16 часов, поэтом при необходимости устанавливают дополнительное искусственное освещение.

Соблюдение таких простых правил гарантирует хороший урожай. Если посадить несколько кустиков рядом, то можно будет собрать помидор даже для приготовления салата.

Посев и выращивание рассады:

Перед посевом семенной материал обрабатывают от грибка и других заболеваний. Для ускорения появления всходов семена проращивают во влажной ткани на протяжении 3-4 суток, а затем сажают в питательную почву из земли, песка, перегноя, торфа в пропорциях 5:1:5:1.

Сеют семена на расстоянии 2 см друг от друга на глубину 1-1,5 см. Емкости с посадками накрывают стеклом или пленкой для создания парникового эффекта.

После появления всходов перемещают молодые саженцы на солнечный подоконник в помещение с температурным режимом:

днем +22-25 °С;

ночью - +15-17 °С.

В стадии двух настоящих листьев рассаду пикируют. Пересаживают молодые саженцы в емкость 7-10 л.

Дальнейший уход:

После адаптации рассады уход за томатами на подоконнике сводится в регулярном поливе, внесении удобрений и формировании красивых кустиков.

Молодые растения очень боятся сквозняков и поливов холодной водой. Нельзя часто поливать молодые растения, избыток влаги приведет к развитию инфекционных заболеваний. В жаркие дни рассаду проветривают. Стараются поливать растения около куста, но не прямо под корень. Вода не должна попадать на листья и стебли.

Для обеспечения нужной влажности около горшков с томатами в период проветривания ставят стакан с водой.

Каждые 7-10 суток молодые растения подкармливают. Чередуют два состава:

Минеральное удобрение: на 1 л воды разводят 5 г суперфосфата, и по 1 г мочевины и сульфата калия.

Из органики можно использовать раствор коровяка (на 1 част вещества добавляют 5 частей воды) или настой коровяка (разводят воду с пометом в соотношении 15:1).

Подкармливать молодые томаты начинают после формирования 5-6 настоящих листочков. После каждого внесения удобрений и полива почву рыхлят, чтобы замедлить процесс испарения влаги. Регулярно проводят окучивание кустиков. Процедура нарастит дополнительную коневую систему, сделав помидоры более крепкими.

Большинство сортов, которые сажают для выращивания томатов на подоконнике, не требуют формирования кустов и пасынкования. Но иногда дополнительные отростки все-таки появляются. Их аккуратно удаляют. Также удаляют сухие листья.

В период цветения кустики аккуратно встряхивают, чтобы улучшить опыление. После формирования нужного числа завязей ненужные соцветия и верхушку куста удаляют. Это ускорит процесс созревания. Рекомендуют не дожидаться полного покраснения овощей, а удалять их в буром состоянии.

На домашних подоконниках прекрасно растут не только помидоры. Дополнительно к новогоднему столу можно вырастить много свежей полезной зелени.