Впервые проекту Нетфликс выпала честь открыть знаменитый Венецианский кинофестиваль

Премьера черной комедии Ноа Баумбака "Белый шум" состоится на фестивале в Венеции. Показ именно этой картины приурочен к торжественному открытию знаменательного мероприятия.

Фильм снят по одноименном роману Дона Делилло, который был опубликован в 1985 г. В центре истории - профессор Джек Гленди (Драйвер), он руководит кафедрой гитлероведения в американском гуманитарном колледже.

Он женат в четвертый раз, отец четырех детей. Интрига завязывается с появлением над тихим городком с размеренным укладом жизни странного черного облака.

Страх перед смертельной опасностью обостряет чувства героев.

В "Белом шуме" снялись Дон Чидл, Рэффи Кэссиди, Сэм Нивола, Мэй Нивола, Андре Бенджамин, Ларс Эдингер.

Это не первая картина Баумбака, участвующая в фестивале. В 2019 г на острове Лидо режиссер уже представлял один из своих фильмов - драму "История о супружестве".

В ней, кстати, одну из ролей также сыграл Драйвер.