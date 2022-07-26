Впервые проекту Нетфликс выпала честь открыть знаменитый Венецианский кинофестиваль
Премьера черной комедии Ноа Баумбака "Белый шум" состоится на фестивале в Венеции. Показ именно этой картины приурочен к торжественному открытию знаменательного мероприятия.
Фильм снят по одноименном роману Дона Делилло, который был опубликован в 1985 г. В центре истории - профессор Джек Гленди (Драйвер), он руководит кафедрой гитлероведения в американском гуманитарном колледже.
Он женат в четвертый раз, отец четырех детей. Интрига завязывается с появлением над тихим городком с размеренным укладом жизни странного черного облака.
Страх перед смертельной опасностью обостряет чувства героев.
В "Белом шуме" снялись Дон Чидл, Рэффи Кэссиди, Сэм Нивола, Мэй Нивола, Андре Бенджамин, Ларс Эдингер.
Это не первая картина Баумбака, участвующая в фестивале. В 2019 г на острове Лидо режиссер уже представлял один из своих фильмов - драму "История о супружестве".
В ней, кстати, одну из ролей также сыграл Драйвер.
Опубликовано: Храмова Оксана
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