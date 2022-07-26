Огородники рассказали, как необходимо укрывать клубнику на зиму

Укрывать клубнику необходимо не только для защиты от мороза, чтобы она не вымерзла.

Почему необходимо укрытие:

Большинство зимостойких сортов прекрасно зимуют в условиях умеренного климата. Укрывать в обязательном порядке нужно только теплолюбивые разновидности со сладким вкусом.

Селекционеры при выводе новых сортов, добавляя сладости ягодам, снизили их характеристики зимостойкости.

А вот в северных регионах укрытие обязательно, так как культура не перенесет суровых холодов.

Укрывать клубнику до весны нужно по 2 главным причинам:

Даже если садовой землянике не страшно промерзание, то под слоем утеплителя растение начнет раньше расти и развиваться.

Урожай будет готов к уборке на 2 недели раньше.

Поэтому есть резон заняться утеплением клубничных грядок.

Неприятности, которые бывают из-за отсутствия утепления:

Если осенью не укрыть культуру, то в зимний период можно встретиться с различными неприятностями в виде погодных катаклизмов.

Возвратные оттепели грозят пробуждением цветочных почек. Если нет снежного покрова, растение пострадает и весной ему будет сложно восстановиться.

Оголенные кустики пострадают не только от холода, но они могут быть иссушены сильными ветрами. Такой момент грозит отмиранием.

Если территории свойственны холодные ветра, то снег с грядок будет выдуваться, оголяя садовую землянику. Если температура ниже -10-15 °С, то кусты и корни подмерзнут.

В дождливый период подмерзшая почва может вспучиться, что приведет к выпиранию корней молодых саженцев. Корневая система может подмерзнуть.

Грядки с клубникой на зиму стараются укрывать, исключением являются теплые регионы, где зимой нет холодных ветров.

Ошибки, которые приводят к повреждению клубники:

Очень важно при организации утепления для садовой земляники правильно выбрать период для проведения работ. Если совершить ошибки, то растение может погибнуть, как и от холодов зимой.

Неопытные огородники ошибаются в следующих моментах:

Слишком раннее укрытие. Если закрыть грядки слишком рано, то растения могут подпревать. Если кусты не погибнут, то урожай снизится. Также высока вероятность в результате получить массу серьезных болезней на следующий сезон: гниль сердечка, грибковые заболевания, корневая гниль.

Слишком позднее укрытие. Многие сладкоплодные сорта боятся больших холодов. Если затянуть с утеплением, то они могут подмерзнуть.

Укрывают садовую землянику, когда на улице установится стабильный минус, даже небольшой днем. Многие сорта уже страдают при снижении температуры до -5 °С.

Укрытие клубники на зимний период является рекомендуемой мерой. Конечно, большинство сортов переносит зиму, но холода отрицательно сказываются на весеннем активном росте и будущем урожае.