Дачники рассказали, какие цветы лучше сажать осенью и почему

Осень – это пора, когда закладывают основу будущего цветника. Многие цветы можно сажать, пересаживать, сеять и весной, и осенью, но какие-то лучше посадить осенью – все зависит от биологических особенностей растения.

Почему лучше сажать осенью:

В осенний период все работы в саду, огороде связаны с уборкой урожая, подготовкой участка к зиме и следующему сезону. Часть этих работ – посев и посадка цветов. Но сначала нужно изучить характеристики и выбрать те, для которых осенняя посадка будет полезна, исходя из их природных особенностей.

Например, некоторым растениям закалка холодом необходима для закладки цветочных почек.

Важно правильно рассчитать сроки, чтобы не получить ранние всходы, не способные вынести морозы.

Плюсы предзимней посадки:

освободится время для весеннего выращивания рассады и работ с нею;

цветение наступит в первый год роста;

культуры, высаженные (посеянные) осенью, зацветают раньше, чем посаженные весной;

всходы равномерные, дружные, устойчивые к болезням;

саженец проходит закалку, а семена – естественную стратификацию, которую сложно создать в домашних условиях;

весной в почве много влаги, необходимой для развития;

вредители «просыпаются» позже, чем начинается рост растения;

корневая система формируется раньше и хорошо переносит погодные неурядицы.

Минусом можно считать большее (примерно на 30%), чем весной, количество семян, используемых для сева, поскольку взойдут не все. Но этот недостаток компенсируется получением отборных и качественных всходов.

Какие цветы можно сажать осенью:

Для осенней посадки подойдут однолетние, двухлетние и многолетние растения, устойчивые к низким температурам. Среди них есть растения, размножающиеся только семенами, есть луковичные, корневищные.

Луковичные и мелколуковичные:

Единых сроков посадки нет – каждый цветок сажают в свое время, которое зависит от особенностей растения, но общий период выпадает на август-начало октября. Приобретать нужно районированные сорта, адаптированные к климату местности. Для них подойдут солнечные или в небольшой полутени участки без застоя влаги.

Что посадить:

белоцветник;

иридодик;

кандык (эритрониум);

крокус;

мускари;

нарцисс;

подснежник (галантус);

птицемлечник (Вифлеемская звезда);

пушкиния;

рябчик;

сцилла;

тюльпан;

фрезия;

хионодокса.

Двулетники и многолетники:

Заниматься посадкой (пересадкой) многолетников начинают с середины августа до начала октября. До морозов растение должно укорениться и тогда без проблем перенесет зимовку. Если высадить поздно, то молодое растение погибнет.

Варианты для предзимней посадки:

астильба;

барвинок;

бруннера;

виола;

гвоздика турецкая;

ирис;

ландыш;

лилии и лилейники;

люпин;

маргаритка;

незабудка;

пион;

флокс;

хоста;

различные виды роз;

рудбекия.

Однолетники:

Не каждый однолетник можно сажать осенью – подойдут только те, что не боятся заморозков и устойчивы к вымоканию.

Список однолетников:

агростема обыкновенная;

алиссум;

астра однолетняя;

бархатцы;

годеция;

горечавка;

иберис;

кларкия;

лен;

мак;

нигелла;

резеда;

цинния;

эхинацея.

Предлагаем вам поделиться опытом выигрышного сочетания многолетников с однолетниками, чтобы цветник интересно смотрелся весь сезон.