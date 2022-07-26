Огородники рассказали, как бороться со слизнями осенью

Многим дачникам знакома проблема повреждений и гибели растений из-за нашествия слизней.

Методы борьбы:

Прежде чем выбрать средство борьбы, важно помнить, что истреблением следует заняться осенью, потому что и взрослые слизни, и их яйца не боятся холодов.

Чаще всего яйца откладываются до наступления зимы. Инкубация проходит в течение зимы. Весной из яиц вылупится в несколько раз больше особей, чем можно было убить осенью.

Методы борьбы подразделяют на группы.

Но самый эффективный – это использовать «щадящие» средства:

Использование ловушек. Ловушки – это оставленные доски в тени территории. Сюда активно будут сползаться слизни, которых можно удалить вручную. Важно не убивать их на своем участке, так как запах «собрата» приведет еще большее количество слизней. Лучше вынести пойманных моллюсков для ликвидации на дорогу.

Мульчировать, то есть прикрывать почву, можно скошенной травой, опилками, золой, ореховой и яичной скорлупой и т.д. Список для мульчирования можно продолжать до бесконечности.

Но основной принцип воздействия у них одинаков — с одной стороны, защитить растение от холодов, с другой, оградить от слизней, которым для передвижения нужна ровная поверхность.

Применение кукурузной муки. Муку следует насыпать вокруг растения. Ее запах приманивает слизня, но при приближении убивает, так как является ядовитой.

Использование медной проволоки, которая отпугивает слизней. Проволокой следует обмотать кустарники.

Перечисленные методы безвредны для окружающих растений и насекомых.

Профилактические меры:

При регулярном использовании этих методов, слизни должны погибнуть до наступления холодов.

Чтобы весной они не пришли вновь с других территорий, важно соблюдать профилактические меры:

не оставлять на участке мусор, ненужные доски и материалы;

после прополки растений, убирать траву;

садить растения на достаточном расстоянии, чтобы между ними не были большой тени;

перекапывать огород весной и осенью;

не поливать излишне растения (так как вредители любят влагу);

высаживать в грунт окрепшую рассаду, которую будет сложнее погубить.

Кроме химически средств, существует много других совершенно безопасных приемов борьбы с такими вредителями, как слизни. Если приложить усилия осенью, то на следующий дачный сезон можно забыть о нашествии брюхоногих моллюсков.