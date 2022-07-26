Огородники рассказали, как сделать мульчу своими руками

Садоводы прибегают к мульчированию, чтобы помочь деревьям и растениям пережить зимние холода и сильные ветра.

Зачем нужно мульчирование:

Почву нужно укрывать не только в целях утепления.

Укрытие помогает решить сразу несколько задач:

защитить корневую систему от перепадов температур;

остановить росту сорняков на участке;

сохранить влагу;

внести дополнительную порцию подкормки;

защитить овощи и ягоды от грязи.

Кроме того, некоторые материалы используют в качестве декоративных элементов ландшафтного дизайна. В мульче активно размножаются полезные бактерии и микроорганизмы, разлагая органические соединения и выделяя углекислый газ.

Между почвой и воздухом устанавливается стабильный газообмен, благодаря которому необходимые для посадок минеральные вещества лучше усваиваются.

Самостоятельное приготовление мульчи:

Предпочтительнее использовать органические материалы, которые, распадаясь, трансформируются в удобрения. При разложении они перерабатываются в гумус, удобряя почву и делая ее плодороднее. Подобное покрытие хорошо проводит воздух и удерживает влагу в корнях.

Выбирая материал для мульчирования, садовод должен представлять, какую цель он ставит перед собой. Большинство видов могут совмещать несколько функций, но некоторые из них, особенно неорганического происхождения, не годятся в качестве удобрения.

Кора:

Лучше собирать органический материал на лесопилках или под хвойными деревьями. Хорошо, если рядом лесопилка. Прелая или гнилая кора не подходит — она заражена патогенными грибками и насекомыми.

Собранные куски измельчают до размеров 1-5 см длиной, слегка просушивают. При прикрытии приствольного круга около самого ствола оставляют небольшой зазор, чтобы корни не перегрелись.

Трава и палая листва:

Собирают скошенную траву — лучше специально высаживать сидераты, просушивают, чтобы купировать прорастание семян. Затем раскладывают на грядках тонким слоем. Летом предпочтительнее использовать в ягодниках — на них не останется следов грязи.

Зимою травяная мульча защищает деревья и кустарники. Таким же образом используют палую листву и солому.

Минус покрытий — при благоприятных погодных условиях, повышенном количестве влаги, семена сорняков могут прорасти.

Перегной:

Если траву предварительно выдержать в силосной яме, то сорняки, после укладки, не вырастут. Сено смешивают с другими органическими остатками — древесной стружкой, торфом, сорняками, палой листвой, тонкими ветками после санитарной обрезки, известью, овощными очистками.

Для ускорения перегнивания все поливают биостимуляторами, добавляют в смесь навоз или суперфосфат. Готовая мульча становится бурой, рассыпчатой, неприятный запах пропадает.

Мульча из бумаги:

Для сохранения влаги в корнях, многие садоводы используют газеты. Они также предохраняют растения от сорняков и помогают регулировать температуру. Газетные листы или журналы без глянца укладывают в несколько слоев вокруг растений. Предварительно их нужно намочить, чтобы не разлетались.

Эффективным способом будет смешать мелкие клочки бумаги или газет с опавшими листьями. Он хорош тем, что почва насыщается кислородом, и ее плодородность становится не хуже, чем при использовании компоста.

Комбинированное использование бумаги и органики хорошо для подготовки целины. Слой газет закрывают упаковочным картоном, тщательно поливают, после чего поверх него выкладывают навоз, посыпают опилками или щепой.

Газеты препятствуют росту сорняков и сохраняют влагу, а естественные материалы удобряют почву. Самостоятельное изготовление мульчи не представляет особых сложностей, и эффект достигается с минимумом вложений.