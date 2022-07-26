Резников: В Украину прибыли первая партия британских ЗРК Stormer HVM и немецких «Гепардов»

Украинское оперативное командование "Юг" сообщило о прибытии на передовую британских зенитно-ракетных комплексов Stormer HVM, пишет "Интерфакс-Украина".

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей резников сообщил, что на фронте уже есть немецкие зенитные самоходные установки "Гепард".

Оперативное командование "Юг" сообщило, что шесть британских систем Stormer достигли линии фронта в Украине .

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил в апреле, что Великобритания предоставит Украине небольшое количество БТР Stormer, которые будут оснащены зенитно-ракетными установками Starstreak, для усиления противовоздушной обороны страны.

В свою очередь, как сообщает портал "Европейская правда" со ссылкой на министра обороны Украины Алексея Резникова, в Украину уже доставлены три немецких "Гепарда".

"Сегодня, 25 июля официально прибыли первые три Cheetah. Это зенитные комплексы, для которых нам переданы десятки тысяч ракет. Ожидаем первых 15 "Гепардов". Три прибыли сегодня в Украину. Сегодня они находятся в распоряжении ВСУ", - заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

В середине июля немцы заявили, что предоставят Украине, в том числе, 30 "Гепардов". Ранее украинские солдаты были обучены использованию этой военной техники.

Stormer HVM — британский зенитно-ракетный. Его основное оружие — ракеты Starsreak, уничтожающие как бронетехнику, так и самолеты. Stormer способен хранить до 16 снарядов, что позволяет ему длительное время оставаться на заданной позиции без пополнения запасов. Кроме того, машина выполняет функции амфибии и может преодолевать водные преграды, такие как небольшие реки.

Их большим преимуществом является то, что они "невидимы" для бортовых радиолокационных датчиков излучения, которые обычно устанавливаются на самолетах и ​​вертолетах противника. Дальность действия британской системы составляет 18 км. Аппаратура также имеет функцию наведения ракет в полуавтоматическом режиме.

Ракеты Starstreak — это ракеты класса "земля-воздух" малой дальности. При запуске они достигают скорости более 4 Маха, что делает их самыми быстрыми из существующих ракет такого типа в мире. Весят они около 14 кг, а длина их почти 1,4 м, при диаметре 13 см. Взрыватель ракеты имеет замедленное действие, что позволяет ракете пробить цель до взрыва боеголовки, увеличивая наносимый урон.