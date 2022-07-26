Дачники объяснили, как понять, что свекла не пригодна для длительного хранения

Урожай свеклы при правильном подходе можно сохранить до самой весны. Но в процессе часто случаются ошибки овощ начинает портиться, гнить и сохнуть.

Неподходящие сорта:

Во многом залог успеха при хранении зависит от выбранного для посадки сорта. Не все виды бураков, которые растут на грядке, можно отправлять в погреб до весны. Некоторые следует сразу употреблять в пищу.

Не стоит закладывать на хранение раннеспелые сорта. Они предназначены для того, чтобы максимально быстро дать урожай, но показатели лежкости у них низкие.

Для закладки не берут следующие сорта:

Одноростковая;

Красный шар;

Либеро;

Бордо 327.

Также не стоит закладывают на зиму популярный сорт Цилиндра. Несмотря на отличные вкусовые качества и характеристики, хранится корнеплод плохо.

Спелость корнеплодов:

Для закладки на хранение подходят бураки, которые успели созреть на грядке. Проще всего отсчитать нужный срок роста овоща от даты появления входов. Но климат и погодные условия вносят корректировки, поэтому нужно уметь по внешнему виду определять спелость свеклы.

Определяют готовность бураков к уборке по следующим признакам:

ботва начинает вянуть и желтеть уже на грядке;

размер и масса соответствует заявленным производителям;

на корнеплодах начинают образовываться наросты.

Если текущее лето сухое, то можно свеклу оставлять на грядке подольше. Но при дождливом сезоне овощи получат переизбыток влаги. Они начнут трескаться и гнить.

Внешний вид:

Для закладки подходят корнеплоды, которые внешне выглядят здоровыми, сочными и крепкими.

Не стоит закладывать на зиму экземпляры, если на них есть признаки заболеваний:

механические повреждения;

признаки заболеваний и повреждений вредителей;

трещины и другие деформации.

Если на одном из овощей есть повреждение любого характера, то это может привести к порче всего заложенного урожая.

Длительность хранения зависит от размера овощей. Не стоит закладывать на длительный срок слишком большие или маленькие бураки. Лучше всего хранятся экземпляры диаметром 10-12 см.

Вырастить свеклу и своевременно ее убрать не гарантирует сохранность урожая до весны. При закладке важно соблюдение и других не менее важных факторов.