Дачники объяснили, как понять, что свекла не пригодна для длительного хранения
Урожай свеклы при правильном подходе можно сохранить до самой весны. Но в процессе часто случаются ошибки овощ начинает портиться, гнить и сохнуть.
Неподходящие сорта:
Во многом залог успеха при хранении зависит от выбранного для посадки сорта. Не все виды бураков, которые растут на грядке, можно отправлять в погреб до весны. Некоторые следует сразу употреблять в пищу.
Не стоит закладывать на хранение раннеспелые сорта. Они предназначены для того, чтобы максимально быстро дать урожай, но показатели лежкости у них низкие.
Для закладки не берут следующие сорта:
Одноростковая;
Красный шар;
Либеро;
Бордо 327.
Также не стоит закладывают на зиму популярный сорт Цилиндра. Несмотря на отличные вкусовые качества и характеристики, хранится корнеплод плохо.
Спелость корнеплодов:
Для закладки на хранение подходят бураки, которые успели созреть на грядке. Проще всего отсчитать нужный срок роста овоща от даты появления входов. Но климат и погодные условия вносят корректировки, поэтому нужно уметь по внешнему виду определять спелость свеклы.
Определяют готовность бураков к уборке по следующим признакам:
ботва начинает вянуть и желтеть уже на грядке;
размер и масса соответствует заявленным производителям;
на корнеплодах начинают образовываться наросты.
Если текущее лето сухое, то можно свеклу оставлять на грядке подольше. Но при дождливом сезоне овощи получат переизбыток влаги. Они начнут трескаться и гнить.
Внешний вид:
Для закладки подходят корнеплоды, которые внешне выглядят здоровыми, сочными и крепкими.
Не стоит закладывать на зиму экземпляры, если на них есть признаки заболеваний:
механические повреждения;
признаки заболеваний и повреждений вредителей;
трещины и другие деформации.
Если на одном из овощей есть повреждение любого характера, то это может привести к порче всего заложенного урожая.
Длительность хранения зависит от размера овощей. Не стоит закладывать на длительный срок слишком большие или маленькие бураки. Лучше всего хранятся экземпляры диаметром 10-12 см.
Вырастить свеклу и своевременно ее убрать не гарантирует сохранность урожая до весны. При закладке важно соблюдение и других не менее важных факторов.
Опубликовано: Ангелина Крент
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