МИД РФ: Консульства Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии прекратили выдачу россиянам шенгенских виз

В Москве не исключают сценария, при котором шенгенские визы для граждан России перестанут выдаваться в Европе, заявил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин, слова которого цитирует агентство ТАСС.

Как он сообщил, в европейских консульствах в России прекращена выдача виз россиянам.

"В МИД внимательно относятся к поступающим из Европы призывам прекратить выдачу шенгенских виз россиянам. Большая часть обращений исходит от отвратительных политиков и общественных деятелей-русофобов", - отметил Волынкин.

По его словам, из-за ухудшения консульских связей с другими странами-участницами Шенгенского соглашения такие сценарии исключать нельзя. По его мнению, Москва по-прежнему выступает за возможность взаимных поездок жителей России и Европы и надеется, что Евросоюз сохранит здравый смысл.

"При этом отмечаем полную приостановку выдачи виз гражданам России в консульских учреждениях Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии, расположенных на территории России", - добавил он.

Волынкин надеется, что даже при введении визового запрета Россия сможет заключать отдельные соглашения с отдельными странами.

"Даже если возникнет гипотетическая ситуация, когда выдача шенгенских виз будет полностью прекращена, мы сможем рассчитывать на возможность налаживания двустороннего визового сотрудничества с европейскими странами", - сказал он.

"Мы не подтверждаем правдивость слов директора консульского департамента МИД России", — заявил Лукаш Ясина, пресс-секретарь МИД Польши, которого цитирует портал Interia.pl.