Опытные хозяйки рассказали, как правильно сушить орехи в домашних условиях

Орехи любимы многими — это вкусный и полезный продукт. Из-за высокого содержания белков их рассматривают как альтернативу мясу.

Подготовка к просушиванию орехов:

Покупные орехи не всегда бывают хорошего качества. Но не у всех есть возможность собрать их с дерева. Нет гарантии, что ядра будут сочные и полноценные, даже при тщательном осмотре скорлупы. Поэтому лучше расколоть несколько штук и проверить, что внутри.

Но сначала удаляют поврежденные или покрытые плесенью экземпляры. Можно сушить в скорлупе, но тогда понадобится больше места для хранения. Очищенные намного удобнее. Для вылущивания ядер применяют специальные приспособления или обходятся подручными средствами. После очистки все выкладывают тонким слоем и дают немного вылежаться.

Один из интересных и малоизвестных способов удаления скорлупы с помощью молотка (лучше киянки) и бутылки из-под шампанского. Грецкий орех аккуратно укладывают на горлышко, кверху швом, и легонько ударяют. Так он легко раскалывается, а ядро не крошится.

Способы сушки:

Из нескольких вариантов можно выбрать свой подходящий.

У каждого есть свои плюсы и минусы:

Естественный способ. Он подойдет тем, кто живет в частном доме, так как понадобятся определенные условия. Потребуется хорошо проветриваемое солнечное место и чистая ткань или сетка.

Выкладывают орехи ровным слоем ( в скорлупе или без нее), и оставляют на солнце, в течение дня несколько раз переворачивая. Преимущество состоит в том, что так максимально сохраняются все полезные вещества. Однако этот способ занимает много времени, в зависимости от погоды — от 4 до 6 недель.

В сушилке для фруктов. Заполняют отсеки, устанавливают температуру на 25 ºС. Процесс проходит поэтапно – по 6 часов в день в течение 3-4 недель. После выключения оставляют «отдыхать» до следующего дня. Из плюсов этого метода — отсутствие зависимости от погоды.

Однако он столь же небыстрый, как и предыдущий. Кроме того, неэкономичный — требуется дополнительный расход электричества.

В духовке. Разогревают духовой шкаф до 45ºС, закрывают противень бумагой для выпечки, выкладывают сырье тонким слоем и сушат 3 часа. Следят, чтобы температура не поднималась выше 70 ºС. Духовку лучше держать приоткрытой.

О готовности можно судить по характерному потрескиванию. Убирают на хранения плоды только после того, как они остынут. Достоинства —можно сушить сразу 2 или 3 листа. Недостаток — требует время и внимание, а в теплый день горячая плита может создать неудобства.

В микроволновой печи. Это отличный способ для небольших объемов. Устанавливают регулятор на 1000 Вт и блюдо с 1-2 слоями помещаем внутрь на 4 минуты.

На сковороде. Также хороший выбор, если орехов мало. Жарят на сковороде без масла 5 минут, постоянно перемешивая, чтобы равномерно прогреть со всех сторон.

При желании можно оставить скорлупу. В этом случае для грецких орехов выбирают один из трех первых способов. А для фундука, миндаля и арахиса подходит любой из пяти.

При перегреве сохранить оригинальный вкус и полезный состав не получится, поэтому нужно следить за температурой.

Хранить высушенные орехи можно в плотно закрытых емкостях или полотняных мешочках при 20ºС. Они станут прекрасным дополнением к десертам, салатам и горячим блюдам. Так же их можно использовать как самостоятельное лакомство. А во время религиозных постов они помогут восполнить недостаток белков в организме.