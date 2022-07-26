Дачники рассказали, когда, как и чем лучше белить деревья осенью

Побелка необходима для защиты деревьев от вредителей и неблагоприятных погодных факторов. Белый цвет хорошо отражает солнечные лучи и защищает растения от перепадов температур зимой.

Как приготовить раствор:

Используйте известь или садовые акриловые краски. У извести много плюсов — вещество экологически чистое, стоит недорого. Недостаток — нельзя белить деревья, возраст которых составляет менее двух лет.

Для защиты от болезней и вредителей в раствор добавляют железный или медный купорос. Можно добавлять клейстер или казеиновый клей для лучшего прилипания ингредиентов к стволу.

Соблюдайте концентрацию вещества, готовый раствор нужно перемешать до равномерной консистенции.

Способ приготовления:

2 кг извести разведите в 2 л воды. Доведите объем жидкости до 10 л, постепенно помешивая раствор.

Для защиты от вредителей добавьте 0,5 кг медного или железного купороса.

Чтобы средство лучше прилипало, насыпьте 250 г клейстера.

Прежде, чем приступить к работе, настаивайте раствор 30 мин.

Садовые краски, помимо пигмента, содержат латекс и антисептик. Состав пропускает воздух и при этом защищает дерево от солнечных лучей. Преимущество — не требуется белить саженцы каждый год, краска устойчива к неблагоприятным погодным условиям и держится на стволе до 2 лет. Работать можно при температуре не ниже +2ºС.

Сроки и порядок выполнения побелки:

Крайний срок выполнения работ — конец ноября. Белить деревья известью необходимо в сухую безветренную погоду, при температуре воздуха не ниже +5ºС. Изучите прогноз погоды на день. Если ожидается дождь — отложите мероприятие.

Прежде, чем белить, дерево надо сначала подготовить.

Разложите на приствольный круг целлофан, затем:

деревянным инструментом удалите поврежденную кору, лишайники и мох;

продезинфицируйте раны раствором медного купороса 3% — разведите 200 г активного вещества на 10 л воды;

равномерно нанесите побелку или акриловые садовые краски на ствол и скелетные ветви;

для нанесения используйте малярный валик или маховую кисть из искусственной щетины.

Удаленный мох и лишайники сожгите подальше от приусадебного участка.

Несмотря на то, что акриловые краски держатся дольше, я использую известь. Недостаток красок — с ними нельзя сочетать купорос. Я же хочу, чтобы деревья были защищены от вредителей.

Обработанные известью стволы не повреждают зайцы. Молодые деревья я обматываю на зиму белой мешковиной. Интересно будет услышать ваше мнение — поделитесь им в комментариях.