Огородники рассказали, как определить спелость кукурузы и когда ее собирать

Кукуруза является одной из самых популярных культур. Ее выращивают на колхозных полях и приусадебных участках.

Когда собирать кукурузу:

Злаковые, к которым относят и кукурузу — часть здорового рациона. Спелые початки богаты сахарами, витаминами, микроэлементами.

Выделяют несколько степеней зрелости початков:

молочная спелость (появляется «молочко» в зерновках);

молочно-восковая спелость;

зерновая спелость (зерновки легко режутся, «молочко» перестает выделяться);

полная спелость.

Срок уборки урожая может отличаться в зависимости от назначения, от региона выращивания, от сортовых особенностей конкретной культуры. В среднем кукурузу начинают убирать с конца июля и до середины октября.

Для кормовых целей, на силос используют початки в молочно-восковой стадии спелости. В это время концентрация сахаров в них максимальная, початки не грубые. В стадии зерновой спелости кукуруза подходит как для корма скоту, так и для употребления в пищу. Если початки нужны для приготовления попкорна, лучше дождаться полного вызревания.

Сроки уборки различаются из-за сортовых особенностей.

Существует несколько разновидностей культуры:

раннеспелые сорта и гибриды, созревают за 78-80 дней от начала появления всходов (Лакомка, Ранняя золотая);

среднеспелые, вызревают за 90-100 дней (Пионер, Спирит);

позднеспелые, готовы к уборке через 110-140 дней (Российская Лопающаяся, Полярис).

Можно ориентироваться на сроки уборки, если сложно определить зрелость визуально. Но рекомендации по периоду сбора урожая даны для средней полосы России. В южных регионах этот период может быть сдвинут на 2 недели раньше, а в северных на 2 недели позже.

Рекомендуется срывать початки не все сразу, а постепенно. Сначала вызревают верхние, которые расположены на верхней части стебля.

Признаки спелости:

Определить спелость початков можно и визуально. Для этого нужно лишь присмотреться к кукурузе.

Для стадии молочной спелости характерны следующие признаки:

початок покрыт зелеными листьями, которые отделяются с трудом;

зерна светло-желтые;

внутри зерен находится жидкость белого цвета (ее называют молочком, она легко обнаруживается при надавливании);

метелки темнеют.

Опытные огородники рекомендуют ориентироваться,в первую очередь, на потемнение метелок. Если они еще зеленые, собирать кукурузу рано.

В стадии биологической спелости происходят некоторые изменения, которые легко определить визуально:

зерна желтеют и твердеют;

при надавливании из зернышек перестает выделяться молочко (оно преобразуется в крахмал);

листья высыхают;

метелка сохнет и сильно темнеет.

Уже в стадии молочной спелости початки отклоняются от стебля, что тоже можно расценивать как один из признаков того, что урожай пора собирать. Предварительно нужно прощупать кукурузу.

Початки не должны быть полупустыми. Если кукуруза нужна для варки, не стоит хранить ее долго в помещении. Сахара быстро превращаются в крахмал, что оказывает влияние на вкус продукта. Когда нет возможности отварить кукурузу в течение первых двух суток, лучше убрать ее в холодильник. Оболочки, покрывающие початки, обрывать не следует.

Перезревшая кукуруза становится жесткой, а ее зерна крахмалистыми. Доводить ее до такой стадии целесообразно только в том случае, если из нее планируется готовить попкорн или собирать семена. В таких случаях после сбора нужно оборвать все листья, поместить початки в темное помещение на несколько суток, а затем отделить зернышки от початка.

Для длительного хранения подходят позднеспелые сорта, собранные в сентябре или начале октября. После сбора нужно сразу же удалить коричневые оболочки, а также метелки, освободить початки от всего лишнего, а затем просушить их.

Хранят кукурузу в сухом и хорошо проветриваемом помещении, но необходимо учитывать, что со временем вкусовые свойства зерен ухудшаются.