Германия направит в Эстонию четыре Eurofighter для патрулирования границ НАТО

С авиабазы Росток-Лааге в среду в Эстонию вылетят четыре истребителя Eurofighter для патрулирования воздушного пространства.

Их задача — обеспечить воздушную безопасность стран Балтии на восточном фланге военного союза в рамках миссии НАТО.

Четыре Eurofighter прибыли из Виттмунда (Нижняя Саксония) из 71-й тактической эскадрильи ВВС «Рихтхофен».

С августа ВВС Германии будут отвечать за миссию НАТО по так называемой воздушной полиции, сообщил представитель ВВС.

Работа на восточной границе НАТО соответствует установленной процедуре, в том числе и в Германии.

«Мы патрулируем, и в случае нарушения воздушного пространства включается сигнал тревоги», - сообщили в Люфтваффе.