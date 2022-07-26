CNN: Россия готовится к контрнаступлению армии Украины на южном фланге

Издание CNN утверждает, что российские войска стягиваются на южный фланг фронта в подготовке к контрнаступлению ВСУ.

26 июля американская газета CNN сообщила, что армия России перебрасывает дополнительные подразделения личного состава и тяжёлой военной техники в Херсонскую и Запорожскую область, поскольку войска РФ готовится к массовому контрнаступлению вооружённых сил Украины на южном направлении.

По данным CCN, ежедневно через Крым идёт не менее 50 эшелонов с тяжёлой российской военной техникой, которая скапливается в Херсоне и Запорожье в ожидании скорого нападения армии Украины.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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