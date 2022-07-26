Российский антимонопольный орган наложил новый штраф на Google

Роскомнадзор наложил штраф на Google LLC в размере двух миллиардов рублей за использование монопольного положения ее дочерней компании YouTube.

«Это приводит к внезапной блокировке и удалению учетных записей пользователей без предупреждения и причины», — обосновал свое решение Роскомнадзор.

Ранее Google заблокировал несколько российских СМИ и официальных лиц с начала войны. Среди прочего, в начале апреля компания закрыла YouTube-канал Госдумы РФ за нарушение условий использования.

На прошлой неделе на американскую компанию по решению правительства РФ был наложен штраф в размере 21 млрд рублей за то, что Google отказался удалить антироссийскую пропаганду со своей видеоплатформы YouTube.