Bloomberg: Кремль будет держать поставки газа в ЕС на минимуме до отмены санкций
Издание Bloomberg сообщило, что Россия намеревается осуществлять минимальные поставки газа в Европу до отмены всех антироссийских санкций.
Вечером 26 июля американская газета Bloomberg сообщило, что близкий к российскому правительству источник подтвердил намерения России поставлять минимальное количество газа в Европу до отмены всех антироссийских санкций, введённых после начала спецоперации в Украине. По данным Bloomberg, такая политика Кремля поднимает цену на газ в Европе и окажет давление на позицию Евросоюза.
По данным пресс-службы "Газпрома", с завтрашнего дня Россия намерена сократить поставки газа в европейские страны по трубопроводу "Северный поток" до 20 процентов от максимально возможных объёмов.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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