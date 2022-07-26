Огородники рассказали, как правильно убирать урожай свеклы

Свекла является одним из самых полезных овощей. Она отлично хранится, если при уборке соблюсти все рекомендации.

Когда и как собирать урожай свеклы:

Свекла считается одним из самых популярных овощей. Она растет почти на каждом приусадебном участке. В ней содержится большое количество витаминов, ценные минералы. Свекла отлично хранится до весны или даже до лета, если собрать ее правильно.

Преждевременно собранные овощи отличаются менее насыщенным вкусом, хуже хранятся. Запоздалая уборка тоже не самым лучшим образом сказывается на лежкости корнеплодов. Чтобы определиться со сроками, необходимо знать, какой сорт посажен.

Свекла бывает нескольких видов:

раннеспелая (созревает за 50-80 дней);

среднеспелая (созревает за 80-100 дней);

поздняя (можно убирать через 100-130 дней после посева).

Ранние сорта хранятся плохо. Их собирают в июле на летний борщ и другие блюда. Уборку среднеспелой свеклы можно начинать с сентября. Поздние сорта убирают в конце сентября или начале октября. Необходимо ориентироваться и на погодные условия. В северных регионах позднюю свеклу лучше не сажать, так как до холодов она не успеет вызреть.

Свеклу обязательно выкапывают до первых заморозков. Подмороженный овощ плохо хранится.

При выборе времени созревания нужно учитывать внешний вид посадок. У зрелой свеклы нижние листья желтеют, начинают сохнуть. Корнеплоды при этом дорастают до нужных размеров.

Овощ выходит на поверхность почвы, поэтому на корнеплоде хорошо видно, что возле ботвы кожица уже огрубела. Если на нем появляются небольшие вздутия или неровности, можно считать, что он уже созрел и начал выпускать новые ростки. Когда корнеплод начал прорастать повторно, это очень плохо. Долго храниться он не будет.

Сбор свеклы лучше планировать в сухую и теплую погоду. Урожай легко вытащить из земли, если почва не пересохла. Когда земля сухая, нужно подкапывать корнеплоды вилами, а затем вытаскивать за ботву из почвы. Лопату лучше не использовать, так как в этом случае легко повредить урожай.

Как подготовить свеклу к хранению:

После уборки свеклу нужно обязательно просушить на открытом воздухе. Достаточно выложить ее на 5-7 часов на выкопанное поле или на ровную поверхность. Желательно перевернуть корнеплоды, чтобы они просохли с обеих сторон.

Перед просушиванием следует срезать ботву. Рвать ее руками нельзя. Нужно взять острый нож и срезать поочередно ботву с каждого корнеплода, оставляя пеньки 0,5-1 см. Срезать ботву под самое основание запрещено, так как в этом случае овощи сгниют. Оставлять листья тоже не имеет смысла, так как листва может подгнить.

Перед уборкой на хранение требуется пересмотреть все корнеплоды, отсортировать поврежденные, слишком мелкие. Свеклу, которую погрызли вредители, тоже лучше отсортировать. Все поврежденные экземпляры стоит отложить в сторону и использовать для свежего потребления. Для хранения они не пригодны.

Свеклу хранят в прохладном и темном помещении. Для этих целей отлично подходит подвал. Предварительно помещение следует обработать от спор грибов, от плесени. Опытные огородники окуривают подвалы серными шашками. Свеклу нужно сложить в сетчатые ящики и опустить на хранение.

Влажность в помещении должна быть не менее 90%. В противном случае свекла высохнет. Если нет возможности опустить урожай в подвал, можно использовать для хранения балкон или кладовку. Некоторые огородники хранят свеклу и в квартире. Но в этом случае она сохраняет свои свойства не более 2 месяцев.