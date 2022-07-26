Британцы притворяются инвалидами-колясочниками, чтобы избежать очереди в аэропорту Хитроу

Начальник лондонского аэропорта Хитроу, выразил возмущение путешественниками, которые утверждают, что являются инвалидами-колясочниками и хотят избежать длинных очередей.

«Мы наблюдаем больший спрос на пассажиров, которым нужны инвалидные коляски для помощи, чем до пандемии», — сказал Джон Холланд-Кей LBC во вторник.

Некоторые люди просто воспользуются этим, чтобы быстрее попасть на рейс.

«Это просто возмутительно. Мы должны защищать тех, кто действительно нуждается в помощи», — сказал Холланд-Кей.

В Хитроу, как и в других британских аэропортах и аэропортах ЕС, в последние несколько дней образовались очереди. Причина — вопиющая нехватка персонала, в основном на контрольно-пропускных пунктах, а также в сфере обработки багажа. Хитроу попросил авиакомпании отменить многочисленные стыковки и хочет ограничить количество вылетов.

Холланд-Кей назвала причиной такого притворного поведения пассажиров видео в социальной сети Tiktok.

Клип, который был просмотрен миллионы раз, показывает, как британец симулирует травму на испанском острове Ибица, чтобы быстрее пройти проверку безопасности на свой рейс.

Другие пользователи разместили инструкции, чтобы розыгрыш выглядел более реальным. Босс Хитроу попросил путешественников с реальными потребностями заблаговременно связаться с аэропортом и попросить о помощи.