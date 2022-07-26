Огородники рассказали, как правильно сажать клубнику осенью

Клубника — многолетник, но пересаживать ее нужно не реже, чем раз в 3-5 лет. Если этого не сделать, сорт вырождается, а ягоды измельчаются.

Осенняя посадка — преимущества и недостатки:

Главным плюсом подобного разведения ягоды является то, что урожай можно будет собирать с первого года.

Иные преимущества:

хорошая приживаемость;

не придется долго ждать подходящей погоды — уже нет жары, повышенная влажность;

есть возможность выбрать подходящий сорт — выбор больше.

Но если запоздать со сроками, то клубника не успеет прижиться и пострадает от мороза. Поэтому в Средней полосе и на Урале России пересадку следует закончить к концу августа, на Юге — к середине сентября.

Выбор места для ягодника:

Делянку разбивают в солнечном месте, с минимальной затененностью. Благоприятные почвы — супеси или суглинки с низкой кислотностью, рН до 6,5. Глубина залегания грунтовых вод — 70-80 см.

Если есть вероятность подтопления, формируют высокие грядки. При корректировке состава грунта — если преобладает глина — вносят на 1 м2 2-3 ведра просеянного речного песка. Если песка избыточное количество, перекапывают с торфом — 2 ведра на 1 м2.

Лучше, чтобы на этом месте раньше росли: бобовые, кукуруза, свекла, лук, редис, морковь, кукуруза или сельдерей. Неплохо, если до этого высаживали сидераты — люпин или горчицу. Неблагоприятные соседи — подсолнечник, топинамбур, хрен.

Наиболее нежелательные соседи или предшественники для саженцев: пасленовые, огурцы, малина и перец. После них — или когда рядом — почву следует обработать Фитоспорином (разводят по инструкции).

Ремонтантные сорта рекомендуется пересаживать каждый год.

Подготовка рассады:

Саженцы начинают готовить за неделю до предполагаемой пересадки. Тщательно осматривают. Важно, чтобы листья были плотные, корни здоровые и развитые. Их кончики подрезают до длины 10 см, опрыскивают биопрепаратами-фитонцидами или обеззараживают слабым раствором марганца, присыпают землей.

Оставляют в темном месте, слегка присыпав землей.

За час до переноса на открытый грунт корни интенсивно увлажняют, обрывают листья, оставляя самые сильные — по 5 на кустике. Опрыскивают биопрепаратами для стимуляции приживаемости, а затем опускают подземную часть в болтушку из глины.

Как формировать грядки:

Всю подкормку заканчивают за 1 месяц до посадки. Вносят органику — перегной и золу, или компост — мочевину, суперфосфат и калийную соль. Перекапывают почву на штык лопаты. Возможный вариант — внести нитрофоску.

В профилактических целях опрыскивают Маршалом, Конфидором — инсектицидами, они защитят от насекомых, которые устроились на зимовку в почве.

При формировании высоких грядок делянку сначала перекапывают, а удобрения разбрасывают сверху. Затем формируют нужную высоту — 20-25 см — с помощью грабель. Такое устройство плантации защитит от застоя воды при частых дождях, уменьшит вероятность гниения при высоком залегании грунтовых вод.

Азотные удобрения осенью не вносят. Они стимулируют развитие надземной части. Если вытянутся новые усики и распустятся листья, кусты вымерзнут.

Самый простой метод переноса саженцев на открытый грунт:

Еще раз перекапывают делянку, тщательно разрыхляя. Если грядку подготовили заранее, этот процесс много времени не займет.

Формируют бороздки или лунки (удобнее применять тяпку) — в зависимости от выбранной схемы.

Заранее подготовленные саженцы располагают так, чтобы почва не закрывала точку роста.

Присыпают прикорневой круг землей, слегка утрамбовывают, поливают. Грядку мульчируют.

В качестве мульчи используют солому и высушенные сорняки, хвою, опилки, нетканые материалы. Если плантация обширная, лучше высаживать клубнику рядами; при небольшом количестве кустов — в шахматном порядке.

Если планируется увеличить небольшие посадки, используют метод гнездования. Один кустик в середине, остальные — по кругу, на расстоянии 30 см. Или можно укоренить новые растения, укореняя корзинки, сформированные на усиках.