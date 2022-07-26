Брюссель умоляет Тегеран принять новый текст соглашения по ядерной программе
Глава МИД ЕС Жозеп Боррель представил проект иранской ядерной программы и призвал стороны, участвующие в переговорах в Вене, принять его во избежание «опасного кризиса».
«Текст не является идеальным, но он представляет собой наилучшее возможное соглашение, которое я, как координатор переговоров, считаю возможным», — сообщил глава европейской дипломатии в Financial Times.
По его словам, предлагаемый компромисс «учитывает все необходимое и включает в себя с трудом достигнутые компромиссы всеми сторонами».
В случае отказа «мы рискуем столкнуться с опасным ядерным кризисом», предупредил Борель.
Компромисс, представленный в европейском тексте договора, касается отмены санкций, наложенных на Иран, и ядерных мер, необходимых для восстановления СВПД.
«В нем не учтены все опасения Соединенных Штатов в отношении Ирана, и в Тегеране высказываются серьезные оговорки в отношении реализации соглашения », — признает Жозеп Боррель: « Но решения нужно принимать сейчас».
СВПД призван гарантировать гражданский характер ядерной программы Ирана, обвиняемого в стремлении заполучить атомное оружие, несмотря на его опровержения, в обмен на постепенную отмену международных санкций, влияющих на иранскую экономику.
Ядерная сделка уже вызвала всплеск конфронтации между Израилем и Ираном, при этом Тель-Авив заявил, что готов прибегнуть к силе для привлечения Ирана к ответу.
Опубликовано: Тарас Медведев
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