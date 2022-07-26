Огородники рассказали, что делать, если морковь гниёт в земле

Теплое лето со своевременными дождями — не причина отказаться от ухода за огородными культурами. Даже такая некапризная огородная культура, как морковь, требует соблюдения правил агротехники.

Наиболее частыми причинами гниения бывают:

Выбор неправильного сорта. Огородная культура не рассчитана на выращивании в конкретных климатических условиях, сорта не адаптированы к бактериальным заболеваниям. Приобретать лучше гибридные сорта.

Грядка не подготовлена к посадке — почва закислена. Нужно внести известь или доломитовую муку и повторно перекопать.

Делянка выбрана неправильно. Высадили морковь на грядке, где росли бахчевые, пасленовые или капуста. После таких культур в грунте могут накопиться споры бактерий, вызывающие гниль.

Провели посадку не вовремя — земля еще не прогрелась.

Не проредили молодые саженцы. Как только на ростках появляются 3 постоянных листочка, их нужно проредить. Минимальный промежуток — 3-5 см.

После полива или дождя вода застаивается. Нужно позаботиться о дренажных канавках.

Неправильно вносили удобрения, не соблюдая график. Особенно часто уже почти созревшие корнеплоды начинают гнить, если в течение месяца до уборки урожая внесли азотную подкормку.

Бывает, что морковь выкопали, а потом, перед закладкой на хранение, обнаружили, что она начала гнить. Такое случается, если сразу после выкапывания не просушили, повредили при уборке, а затем сложили в бурт.

Морковь не следует оставлять в междурядье для просушки на земле. Овощи сразу же очищают от земли и просушивают на плотной ткани, разложив в 1 слой. Ботву тоже частично срезают.

Заболевания, вызывающие гниль:

Овощная культура может заразиться бактериальной инфекцией еще до высевания. Чтобы этого не произошло, дезинфекцию проводят перед посадкой. Посадочный материал замачивают в слабо розовом растворе марганцовки, а грядку перекапывают, обрабатывая раствором медного купороса — 100 мл на 1 ведро воды.

Так можно остановить сухую гниль — фомоз.

Предотвратить развитие склеротинии поможет Гамаир. Признаки заболевания: беловатый налет на корнеплоде и заплесневение, увядание ботвы, капли выступившей влаги. Болезнь возникает при переувлажнении, вызванном застоем воды или избыточным поливом, нарушением севооборота. Морковь сажали на 1 месте более 4 лет.

Узнать фузариоз можно по сухим пятнышкам, формирующимся на поверхности. Профилактика — своевременная прополка, опрыскивание молодых саженцев Алирином-Б и Фитоспорином.

Остановить развитие серой гнили тоже поможет Алирин-Б, и все средства против склеротинии. Обрабатывать следует при появлении первых признаков.

В жаркое лето с частыми дождями при подкапывании, вместо здорового корнеплода, можно обнаружить зловонное образование. Чтобы этого не случилось, семена вымачивают в марганцовке, почву перекапывают, опрыскивают Гамаиром.

Обязательно прорывают дренажные канавки для отвода воды, чтобы не застаивалась. Своевременно удаляют сорняки, и постоянно проверяют посадки. Признаки заражения — увядание ботвы, которое может указывать на многие инфекции, и загнивание кончиков — его заметить трудно.

Своевременная подготовка к зимовке, очистка грядок от сорняков и остатков ботвы, перекопка и обработка дезинфицирующими составами поможет на следующий год собрать достойный урожай. Но это не значит, что на следующий год достаточно посадить и поливать. Моркови нужен уход.