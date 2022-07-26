Frankfurter Allgemeine Zeitung: Шольц опасается мести Путина

Журналисты немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) задаются вопросом, не является ли причиной нежелания Германии передать танки Украине "страх перед возмездием Владимира Путина" в виде перекрытия газового крана.

"Нерасторопность" правительства Олафа Шольца в этом вопросе уже давно подвергается критике со стороны немецких СМИ и оппозиции.

"Поставки оружия участникам боевых действий считались в Германии немыслимыми до 24 февраля. Конфликт России на Украины разрушил это табу. Однако, когда речь идет о тяжелом вооружении, правительство Олафа Шольца по-прежнему заблокировано", — пишет Бертольд Колер, колумнист FAZ. 

Эта блокада распространяется и на обмен комплектным вооружением, согласно которому Германия должна была передать свое снаряжение не Украине напрямую, а партнерам на восточном фланге НАТО. 

"Но, видимо, власти в Берлине боятся газового реванша Путина, если на украинских полях сражений появится больше танков из немецких запасов", — объясняет Колер. 

По его мнению, более тяжелое вооружение из Германии и других стран позволит Украине более эффективно защищаться. 

Опубликовано: Николай Скира

 

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