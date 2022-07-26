Огородники рассказали, как правильно собирать урожай перца и хранить его

Сроки уборки сладкого и горького перцев отличаются. Горькие сорта собирают в стадии технической зрелости, чтобы овощи не были такими острыми на вкус.

Когда и как собирать урожай:

Техническая зрелость наступает через 60–70 дней после высадки рассады в открытый грунт. Перчики уже сочные, но окраска еще недостаточно сформировалась. Между стадиями технической и биологической зрелости — примерно 2 недели. Сроки уборки урожая — с конца августа до наступления первых заморозков.

Определить, что перец пора собирать, можно по звуку — спелые овощи начинают потрескивать. В процессе вегетации можно собрать 4 урожая.

Правила уборки:

чтобы увеличить срок хранения, перчики срезают вместе с плодоножкой;

избегайте повреждения овощей — они будут плохо храниться;

урожайность снизится, если на грядке много перезревших плодов.

Если ожидаются заморозки, оборвите все овощи и поместите их в сухое прохладное место для дозревания.

Как хранить урожай:

При соблюдении температурного режима и влажности перцы хранятся 40–50 дней. Перед закладкой на хранение переберите урожай, отбракуйте поврежденные экземпляры.

Варианты хранения сладкого перца:

в холодильнике — в полиэтиленовом пакете с отверстиями;

в подвале — в ящиках с отверстиями, при температуре +10ºС, влажности не более 85%;

на лоджии — в картонных коробках, слои переложить белой бумагой.

В помещении, где будут храниться плоды, не должно быть резких запахов.

Лучше хранятся горькие виды — в овощах много горечи, которая выступает природным консервантом. Из-за этого стручки практически не подвержены гниению. Их чаще хранят в сушеном виде, либо делают заливку в растительном масле. Также перчики можно тушить, запекать, консервировать — делать пасту, икру.

Полностью зрелые плоды, которые находятся на уровне третьего яруса от почвы, отбирают для семян. Прежде, чем заготавливать посадочный материал, нужно дождаться полного высыхания овощей. А как вы собираете и храните урожай? Отпишитесь в комментариях.