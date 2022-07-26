Огородники рассказали о способах для улучшения плодородия почвы

Чтобы получить богатый урожай, необходимо, чтобы почва была плодородной. Но со временем это ее свойство теряется, почва «устает» и уже не радует хорошими результатами.

Лучшие способы для улучшения плодородия почвы:

Чтобы грунт был как можно дольше плодородным, воспользоваться можно разными методами. Один из таковых — применение химических препаратов. Но такой подход не всегда оправдан, поэтому лучше прибегать к помощи более щадящих способов.

Применение органических удобрений:

Многие владельцы садовых и огородных участках, когда речь идет об органике, сразу думают о компосте. Это хорошее средство, но кроме размещения на территории дачи компостной кучи, воспользоваться можно и другими органическими подкормками. Так, приготовить можно удобрение в жидком виде.

Для этого понадобится:

поставить на солнечное место бочку с водой и накрыть ее крышкой;

собрать любую траву, которую увидите: мокрицу, одуванчик, крапиву, подорожник и пр.;

измельчить их и высыпать в подготовленную тару;

оставить на 1,5 недели, чтоб содержимое настоялось и забродило.

Полученное средство перед использованием нужно будет развести с чистой водой в соотношении 1:9. Оно подходит для подкорневой подкормки.

Приготовить можно и компост посредством холодной ферментации. Для этого понадобится сложить в подготовленную яму срезанные ветки, сухую листву, очистки от овощей, бумагу и присыпать содержимое землей. Примерно через 12 месяцев компост будет готов к применению.

Посадка сидератов:

Втрое название сидератов «зеленые удобрения». Благодаря им почва насыщается азотом, фосфором, калием и кальцием. Кроме этого, характеристики почвы также становятся лучше, делают ее «дышащей» и увлажненной.

Сидераты блокируют размножение вредителей, но при этом способствуют развитию полезных микроорганизмов. Люпины и все их виды снижают уровень кислотности грунта и предотвращают его выветривание.

Лучшие сидераты — гречиха, редька, бобовые и злаковые.

Севооборот:

Если постоянно на одном и том же месте дачного участка выращивать одну и ту же культуру, то почва потеряет свои химические и физические свойства. Например, в случае с капустой повысится кислотность грунта, а лук станет причиной размножения нематод и пр.

Чтобы предотвратить подобные последствия, необходимо следовать правилам севооборота. Иными словами, каждый год необходимо чередовать культуры, которые сажают в одном и том же месте.

Смешанные посадки:

Еще один способ, благодаря которому можно поддержать здоровый баланс грунта — посадить рядом определенные растения. Отличными «соседями» являются пряные и лечебные травы.

Например, было выявлено, что если посадить со свеклой, луком и горошком укроп, то вкус овощей улучшится. Петрушка благотворно сказывается на помидорах, кориандр, мята и тмин — на картошке и пр.

У смешанных посадок есть одно правило — рядом нельзя располагать культуры, которые относятся к одному семейству. Помимо этого, не стоит рядом сажать низкорослые растения с высокорослыми, т.к. последние будут загораживать солнечный свет.

Важно учитывать и потребность некоторых культур в солнце, тени, поэтому высаживать нужно рядом «сородичей» с одинаковыми требованиями.