Guardian: ведущая дебатов Лиз Трасс и Риши Сунака упала в обморок на словах о Путине

Телеведущая дебатов между Лиз Трасс и Риши Сунаком упала в обморок после заявления о Владимире Путине.

Вечером 26 июля британское новостное агентство The Guardian сообщило, что дебаты министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с экс-главой Министерства финансов страны Риши Сунаком завершились тем, что ведущая шоу Кейт Макканн упала в обморок, после чего Трасс выбежала из кадра.

Примечательно, что падение Макканн в обморок произошло во время заявления Лиз Трасс о том, что Великобритания должна остановить действия Владимира Путина в Украине.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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