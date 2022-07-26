Guardian: ведущая дебатов Лиз Трасс и Риши Сунака упала в обморок на словах о Путине

Телеведущая дебатов между Лиз Трасс и Риши Сунаком упала в обморок после заявления о Владимире Путине.

Вечером 26 июля британское новостное агентство The Guardian сообщило, что дебаты министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс с экс-главой Министерства финансов страны Риши Сунаком завершились тем, что ведущая шоу Кейт Макканн упала в обморок, после чего Трасс выбежала из кадра.

Примечательно, что падение Макканн в обморок произошло во время заявления Лиз Трасс о том, что Великобритания должна остановить действия Владимира Путина в Украине.