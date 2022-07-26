Госдума рассмотрит закон о признании Украины террористическим государством
Российская Госдума намерена рассмотреть законопроект о признании Украины террористическим государством.
Во вторник российская партия "Справедливая Россия - за правду" внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, призывающий признать Украину террористическим государством. Данный закон рассматривается как противовес призывам правительства Украины признать Россию государством-террористом.
Также члены "Справедливой России" внесли законопроект, предлагающий изымать всё имущество украинских граждан в пользу россиян в случае признания Украины террористической страной.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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