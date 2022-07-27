Гражданин Молдавии погиб при обстреле ВСУ погранпункта в Брянской области
Пресс-служба МИД Молдавии утверждает, что украинские военные ранили двух молдавских граждан в ходе обстрела пограничного пункта в Брянской области.
Министерство иностранных дел Молдавии уведомляет, что в ходе вчерашнего обстрела ВСУ российского пограничного пункта Троебортное в Брянской области украинские военные ранили двух молдавских граждан.
Позднее стало известно, что обстрел российского пограничного пункта армией Украины стал причиной гибели одного гражданина Молдавии, в то время как другой молдаванин попал в реанимацию. МИД Молдавии находится в непрерывной связи с представителями российских правоохранительных органов в связи с данным трагическим инцидентом.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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