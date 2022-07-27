Резников: Пентагон ускоряет передачу четырёх РСЗО HIMARS Украине
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что США согласились ускорить передачу нового оружия Киеву.
Глава украинского Минобороны Алексей Резников сообщил, что провёл новый телефонный разговор с шефом американского Пентагона Ллойдом Остином, который пообещал, что Соединённые Штаты намерены ускоренно передать Киеву четыре новых реактивных систем залпового огня HIMARS.
По мнению Резникова, подобные шаги Пентагона позволят вооружённым силам Украины форсировать ускоренное контрнаступление на Херсонскую и Запорожскую области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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