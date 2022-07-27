Экс-премьер Израиля Нетаньяху обвинил Минобороны в конфликте с Россией

Бывший израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху утверждает, что нынешний премьер Яир Лапид и Минобороны Израиля разжигают конфликт с Россией.

Бывший премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сообщил, что Яир Лапид и израильский министр обороны Бени Ганц искусственно разжигают конфликт с Россией из-за её спецоперации в Украине. Нетаньяху обратился к обоим своим соотечественникам с просьбой "прекратить грызню", поскольку поведение Лапида и Ганца угрожает нацбезопасности Израиля.

Также Беньямин Нетаньяху напомнил, что Россия и Израиль много лет выстраивали партнёрские отношения, а теперь они находятся под угрозой срыва из-за инфантильного поведения израильских властей.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

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