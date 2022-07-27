FT: оборонным компаниям США Raytheon и Lockheed Martin не хватает запчастей
Американские оборонные концерны Raytheon и Lockheed Martin начали испытывать нехватку деталей, сообщили журналисты Financial Times.
Газета Financial Times утверждает, что во втором полугодии ведущие оборонные концерны США Raytheon и Lockheed Martin испытали острую нехватку комплектующих для полномасштабного производства технических вооружений. По словам директора компании Raytheon Грегори Хэйза, он лично недоволен показателями своей фирмы за квартал.
Хэйз признался, что в большинстве случае компании Raytheon хватает запчастей для создания новых вооружений, однако во втором квартале необходимые детали были лишь в пятидесяти процентах случаев. Грегори Хэйз уверен, что в Lockheed Martin наблюдается аналогичная ситуация.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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