Минобороны РФ: новый жилой микрорайон в Мариуполе построят до конца года
В Министерстве обороны России сообщили о намерениях построить новый жилой комплекс в Мариуполе до конца текущего года.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что военно-строительные специалисты российского ведомства до конца года возведут новый жилой микрорайон на территории Мариуполя. По данным Минобороны, строительство будет курировать замминистра обороны России Тимур Иванов.
В ведомстве отметили, что планируют построить в Мариуполе двенадцать новостроек высотой в пять этажей, в которых будет размещено свыше двух с половиной тысяч жилых квартир. При этом площадь новой застройки в городе составит 115 гектаров.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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