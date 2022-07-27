Минобороны РФ: новый жилой микрорайон в Мариуполе построят до конца года

В Министерстве обороны России сообщили о намерениях построить новый жилой комплекс в Мариуполе до конца текущего года.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что военно-строительные специалисты российского ведомства до конца года возведут новый жилой микрорайон на территории Мариуполя. По данным Минобороны, строительство будет курировать замминистра обороны России Тимур Иванов.

В ведомстве отметили, что планируют построить в Мариуполе двенадцать новостроек высотой в пять этажей, в которых будет размещено свыше двух с половиной тысяч жилых квартир. При этом площадь новой застройки в городе составит 115 гектаров.