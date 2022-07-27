Лавров: «Северный поток—2» готов к удовлетворению энергетических потребностей Европы
Сергей Лавров утверждает, что российский газопровод "Северный поток-2" готов к тому, чтобы прокачивать газ в страны Европы.
Утром 27 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на фоне техобслуживания двух турбин газопровода "Северный поток" и падении уровня прокачки газа из РФ в Европу до 20 процентов от максимальной мощности трубопровода Москва напоминает, что "Северный поток-2" полностью готов к эксплуатации и может удовлетворить потребность стран Европы в газе.
Также Лавров сообщил, что Россия призывает правительство Германии вернуться к вопросу сертификации газового оператора North Stream 2 AG, который обеспечивает работу "Северного потока-2".
Опубликовано: Ткачёв Андрей
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Трамп: США рискуют повторить судьбу Советского Союза
Во Франции все меньше желающих содержать украинских беженцев
Нафтогаз официально объявил дефолт по еврооблигациям
Сергей Лавров: Руководство Польши хочет втянуть Украину в «свободный мир»
Компания «Нафтогаз Украины» объявила дефолт по еврооблигациям