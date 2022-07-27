Лавров: «Северный поток—2» готов к удовлетворению энергетических потребностей Европы

Сергей Лавров утверждает, что российский газопровод "Северный поток-2" готов к тому, чтобы прокачивать газ в страны Европы.

Утром 27 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что на фоне техобслуживания двух турбин газопровода "Северный поток" и падении уровня прокачки газа из РФ в Европу до 20 процентов от максимальной мощности трубопровода Москва напоминает, что "Северный поток-2" полностью готов к эксплуатации и может удовлетворить потребность стран Европы в газе.

Также Лавров сообщил, что Россия призывает правительство Германии вернуться к вопросу сертификации газового оператора North Stream 2 AG, который обеспечивает работу "Северного потока-2".